Samanyolu Haber /Gündem / Savunma Bakanlığından misilleme: İki ABD firmasına ihale yasağı /07 Nisan 2021 18:05

Savunma Bakanlığından misilleme: İki ABD firmasına ihale yasağı

Milli Savunma Bakanlığından ABD’ye misilleme geldi. ABD’nin Türkiye’ye dönük yaptırımlarının devreye girdiği gün Savunma Bakanlığı iki Amerikan firmasının ihalelere girmesini yasakladı.

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 ABD ve Türkiye arasında Rusya’dan satın alınan S-400 füzeleri sebebiyle yaşanan kriz derinleşiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulanacak yaptırımların 7 Nisan 2021 tarihi itibariyle başladığını açıkladı.

AYNI GÜN İKİ ABD FİRMASINA YASAK
Aynı gün Milli Savunma Bakanlığından ABD’ye misilleme gibi karar çıktı. Resmi Gazetede yayımlanan ‘İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı’ firmalarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı sadece iki ABD’li şirketin ihalelerden men edildiğini duyurdu.

HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI İHALELERİ
Hava Lojistik Komutanlığı’nın açtığı ihalelere katılan ABD menşeli iki firmanın isimleri de açıklandı. Bunlardan ilki Alabama’da faaliyet gösteren Navigator International LLC diğeri de New York’ta bulunan Alarkon Trading Inc. Bu iki firmanın Türk Silahlı Kuvvetleri ihalelerine katılmasının yasaklandığı Resmi Gazete ile duyuruldu.

 
ABD’nin uyguladığı yaptırımlar ise Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz’e yönelik yapılmıştı. SSB’ye ABD ile tüm ihracat izinleri, yetkilendirmeleri, kredileri yasaklanmış, listeye alınan SSB yetkililerinin de ABD’deki mal varlıkları dondurularak vize kısıtlamaları getirilmişti.
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