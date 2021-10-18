Samanyolu Haber /Teknoloji / Savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze bakın hangi ülkelerde var /18 Ekim 2021 09:21

Savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze bakın hangi ülkelerde var

ABD, Rusya ve Çin gibi ülkeler son dönemde hipersonik füze denemeleri yaptıklarını duyurdu. Ancak son olarak Çin'in yaptığı hipersonik füze denemesinin Pekin'in bu konuda bilinenden daha ileride olduğunu ortaya koydu.

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

Ülkelerin savunma stratejilerinde büyük değişikliğe neden olacağı belirtilen hipersonik füze teknolojisi ve özellikleri neler? Hipersonik, 5 Mach ya da daha yüksek hızlar için kullanılıyor. Hipersonik füzeler de ses hızından beş kat daha hızlı olan bu seviyeye çıkıyor. Bazı üreticiler füze hızında 10 Macha çıktıklarını da öne sürdü.

Çin'in yaptığı son denemede hedefi bir kaç kilometre ile ıskaladığı ancak büyük ilerleme sağladığı belirtiliyor. Uluslararası basında yer alan haberlerde, Pekin'in hipersonik füze denemesinde bu denli ileride olmasının ABD istihbaratında 'sürpriz' olarak değerlendirildiği belirtildi. Rusya şimdiye kadar bir kaç kez başarılı şekilde hipersonik füze denemesi yaptığını açıkladı.

Bu füzenin başarılı şekilde çalışması durumunda saldırıyı önleyebilecek herhangi bir savunma sistemi bulunmuyor. Önlenemez bir saldırı üstünlüğü veren hipersonik füze teknolojisi özellikle büyük ülkelerin bu alanda yoğun şekilde çalışmasına neden oluyor.

Hipersonik seyir füzeleri nasıl çalışıyor?

Hipersonik seyir füzeleri, scramjet motor sistemi sayesinde şu an kullanımdaki seyir füzelerinden daha hızlı yol alabiliyor. Geleneksel ramjet yerine kullanılan Scramjet sayesinde hipersonik araçlar, uçuş hâlinde seyrederken dışarıdan aldığı oksijeni bünyesindeki hidrojen yakıtıyla birleşmesi sonucu oluşan yanma gücüyle birlikte hipersonik hız seviyesine çıkıyor. Ramjet ise oksijeni kendi bünyesinde taşıması nedeniyle oluşan ağırlık yüzünden belirli hız seviyesini aşamıyordu.

Balistik füzeler atmosferin üzerine çıkarak yay şeklinde bir hat çizdikten sonra hedefe ulaşıyor. Hipersonik füzeler ise roketten ayrıldıktan kısa bir süre sonra atmosfer dışına çıksa da tekrar atmosfere hızlı şekilde dönerek yayılma/süzülme hareketleriyle hedefe kilitleniyor. Bundan sonra hedefe ilerleyişini sesten beş kat hızlı şekilde ve düşük yükseklikte tutan füze, savunma sistemleri tarafından algılanamıyor.

Hangi ülkeler denedi?

Bu füze teknolojisinde ABD, Rusya ve Çin başı çekerken, Kuzey Kore de geçen ay hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Rusya 2019 yılında hipersonik füzelerin hizmete girdiğini duyurdu.

Moskova ise "dünyada benzersiz" olan silahlardan Zirkon isimli hipersonik güdümlü füze fırlatma denemesi başarıyla tamamlandı.

Rus Interfaks haber ajansına göre, deneme, Barents Denizi’nde yapıldı. Aynı kaynaklara göre, Rus firkateyni Amiral Gorshkov'dan fırlatılan füze, 7 Mach hızda uçarak 350 kilometre uzaktaki hedefi başarıyla vurdu

Çin, 2019 yılında yapılan askeri geçitte DF-17 olarak adlandırılan hipersonik füzeleri halka göstermişti
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İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

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