Savunmasını dahi yapamayan 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci'ye tahliye verilmedi

İleri derecede Alzheimer hastası olan 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci, yargılandığı davada dün tekrar hakim karşısına çıktı. Savcı, duruşmada savunma dahi yapamayan Bekmezci’nin cezalandırılmasını istedi. Cezaevinde zaruri ihtiyaçlarını dahi kendi başına karşılayamayacak durumda olan Bekmezci'nin tahliye talebi ise kabul edilmedi.







Hizmet Hakereti'ne yönelik operasyonlarda tutuklanan ve 14 aydır cezaevinde tutulan 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci, İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya devam edildi.





İleri derecede rahatsızlıkları bulunan ve Alzheimer hastası olan Bekmezci, duruşmada savunmasını dahi yapamadı. Bekmezci’nin avukatı Saadet Aytekin, müvekkilinin rahatsızlıkları nedeniyle adli tıpa sevk edilmesini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme adli tıp talebini reddetti. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Bekmezci’nin anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan beraatini isterken, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlaması ile cezalandırılmasını istedi.





Mahkeme, Bekmezci’den mütalaaya karşı savunma yapmasını istedi. Bekmezci, kendisine yöneltilen sorulara dahi cevap veremedi. Bekmezci’nin avukatı Saadet Aytekin, sosyal medya hesabından “82 yaşındaki, birçok rahatsızlığı olan ve ileri derecede Alzheimer hastası Yusuf Bekmezci bugünkü duruşmasında da kendisine yöneltilen sorulara cevap dahi verememesine rağmen tahliye edilmedi. Adli tıp sevki yönündeki taleplerimiz de tekrar reddedildi” dedi.





MAHKEME ALZHEİMER HASTASI BEKMEZCİ’DEN SAVUNMA YAPMASINI İSTEDİ





Müvekkilinin durumunun her geçen gün kötüye gittiğini belirten Aytekin, “Birçok hastalıkla mücadele eden Bekmezci, kaldığı koğuşta başkalarının yardımı olmadan ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Dosyanın en temel taşı olan müvekkilin akıl sağlığıyla ilgili usuli incelemeler yapılmaksızın esas hakkında mütalaa verildi. Mahkeme Başkanı mütalaa sonrası müvekkile söz hakkı verdiğinde, müvekkilin beyanları açık bir şekilde yargılama sürecini anlamadığını göstermesine rağmen sözünü keserek sanık müdafiilerine söz hakkı verdi. Müvekkilin alacağı ceza miktarı, yaşı ve ağır hastalıkları gözetildiğinde çok önem arz etmiyor. Cezaevinde ölüme terk ediliyor” ifadelerini kullandı.





Mahkeme, savunma ve karar için duruşmayı 9 Nisan’a erteledi.





Tahliye talebi reddedilen 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci, ileri derecedeki Alzheimer'ın yanı sıra uyku apnesi, yüksek tansiyon, ileri derecede işitme kaybı ve prostat gibi birçok hastalıkla mücadele ediyor. Ayrıca kalçasındaki protez sebebiyle de sıkıntılar yaşayan Bekmezci, hastalıklarına rağmen yine tahliye edilmedi.

