SAMANYOLUHABER- 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün önceki gün Karar gazetesinden Taha Akyol'a verdiği mülakatta, "Ekonomik göstergelerdeki ciddi bozulmalar geriye gidişe işaret ediyor. Bu durum kaygı verici." ifadelerini kullanmıştı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 27 Eylül 2019'da istifa eden ve akabinde Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu ise haftalık değerlendirme toplantısında AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan'ı yerden yere vurmuştu.

GELECEK PARTİSİ LİDERİ DAVUTOĞLU'NDAN "PALAVRA" ÇIKIŞI

Davutoğlu; Erdoğan'ın, "Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeye hiç olmadığı kadar yakın." sözleri için, "Palavra!" diye niteleyerek, "Bırakın ilk 10 ekonomi arasına girmeyi, Türkiye'nin ilk 20'de kalmama ihtimali var." demişti.



T24 yazarı Mehmet Tezkan her iki siyasetçinin Erdoğan'a yönelik eleştirilerini bugün "Sayın Gül, sayın Davutoğlu sayenizde atı alan Üsküdar’ı geçti" başlığı ile yayımlanan makalede yorumladı.





"Siz devletin başındaki kişilerdiniz. Biz gördük de siz nasıl görmediniz? Gördünüz de söylemek mi istemediniz, söylemeye mi çekindiniz?" sorularını yönelten Tezkan, "Şimdi şikâyet ettiğiniz sisteme geçişin vebali boynunuzdadır." dedi.





"ZAMANINDA SÖYLENMEYEN SÖZÜN HÜKMÜ YOKTUR"





Tezkan şöyle devam etti: "İkisinin de söyledikleri aşağı yukarı aynı: Bu sistem yürümüyor, bu sistemle ekonominin düzelmesi mümkün değil, acilen kuvvetler ayrılığını esas alan güçlü parlamenter sisteme dönülmeli. Hukukun üstünlüğü sağlanmalı."





"Güzel sözler. Altına imza atacak sözler ama geç söylenmiş sözler." diyen Tezkan'a göre zamanında söylenmeyen sözün, zamanında koyulmayan tavrın ve zamanında yapılmayan eylemin hiçbir anlamı yok.





Gül'ün parlamenter sistemden yana olduğunu söylemesine rağmen, anayasa değişikliği referandumu öncesinde susmayı tercih ettiğini belirten Tezkan, "Köşesine çekildi." dedi.







Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu (solda), AKP'den ayrıldığı dönemde yeni partiye dair 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile mutabakata varamayınca kendisine ayrı bir yol çizdi.





TEZKAN: SAYENİZDE ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ





Davutoğlu'nun referandumda yeni rejimin destekçisi olduğuna işaret eden Tezkan, "Referandumdan iki gün önce Erdoğan'la birlikte Konya'da kürsüye çıktı ve aynen şöyle dedi: 17 Nisan ortak kimliğin, ortak aklın günü olmalıdır. Büyük dava günü olmalıdır. Dediği oldu. 17 Nisan akşamı Cumhurbaşkanı'nın değimiyle atı alan Üsküdar'ı geçti."





Tezkan'ın makalesinde şu ifadeler dikkati çekti: "Şimdi ne dersen de! Rejime ucube de. Parlamenter sisteme dönmezsek küme düşeriz de. İşsizlik bu sistem nedenle artıyor de. Liyakat kavramı ortadan kalktı de. Türkiye böyle yönetilmez de. Ekonomiyi yönetenler palavra sıkıyorlar de... Boş laf olur. Çünkü, sayenizde atı alan Üsküdar'ı geçti."



