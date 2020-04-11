Artış hızı ürkütücü: 50 bini geçti!

SAMANYOLUHABER- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 95 kişinin daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini ve 5 bin 138 kişiye daha teşhis konulduğunu açıkladı.





Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.101'e, vak'a sayısı 52 bin 167'ye yükseldi.







Koca, şahsi Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi: "Vak'a sayımız, test sayısındaki artışla birlikte öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte."





TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAK'A SAYISI VE CAN KAYBI:

10 Mart: 1 vak'a

12 Mart: 4 vak'a

13 Mart: 5 vak'a

14 Mart: 6 vak'a

15 Mart: 18 vak'a

16 Mart: 47 vak'a

17 Mart: 98 vak'a, 1 ölü

18 Mart: 191 vak'a, 2 ölü

19 Mart: 359 vak'a, 4 ölü

20 Mart: 670 vak'a, 9 ölü

21 Mart: 947 vak'a, 21 ölü

22 Mart: 1236 vak'a, 30 ölü

23 Mart: 1529 vak'a, 37 ölü

24 Mart: 1872 vak'a, 44 ölü

25 Mart: 2 bin 433 vak'a, 59 ölü

26 Mart: 3 bin 629 vak'a; 75 ölü

27 Mart: 5 bin 698 vak'a; 92 ölü

28 Mart: 7 bin 402 vak'a; 108 ölü

29 Mart: 9 bin 217 vak'a; 131 ölü

30 Mart: 10 bin 827 vak'a; 168 ölü

31 Mart: 13 bin 531 vak'a; 214 ölü

1 Nisan: 15 bin 679 vak'a; 277 ölü

2 Nisan: 18 bin 135 vak'a; 356 ölü

3 Nisan: 20 bin 921 vak'a; 425 ölü

4 Nisan: 23 bin 934 vak'a; 501 ölü

5 Nisan: 27 bin 89 vak'a; 574 ölü

6 Nisan: 30 bin 217 vak'a; 649 ölü

7 Nisan: 34 bin 109 vak'a; 725 ölü

8 Nisan: 38 bin 226 vak'a; 812 ölü

9 Nisan: 42 bin 282 vak'a; 908 ölü

10 Nisan: 47 bin 29 vak'a; 1.006 ölü

11 Nisan: 52 bin 167 vak'a; 1.101 ölü