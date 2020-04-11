Samanyolu Haber /Gündem / Artış hızı ürkütücü: 50 bini geçti! /11 Nisan 2020 20:44

Artış hızı ürkütücü: 50 bini geçti!

Türkiye'de Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1.101'e yükseldi. Toplam vak'a sayısı ise 52 bin 167.

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SAMANYOLUHABER- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 95 kişinin daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini ve 5 bin 138 kişiye daha teşhis konulduğunu açıkladı. 

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.101'e, vak'a sayısı 52 bin 167'ye yükseldi.

Koca, şahsi Twitter hesabında şu ifadelere yer verdi: "Vak'a sayımız, test sayısındaki artışla birlikte öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAK'A SAYISI VE CAN KAYBI:
10 Mart: 1 vak'a
12 Mart: 4 vak'a
13 Mart: 5 vak'a
14 Mart: 6 vak'a
15 Mart: 18 vak'a
16 Mart: 47 vak'a
17 Mart: 98 vak'a, 1 ölü
18 Mart: 191 vak'a, 2 ölü
19 Mart: 359 vak'a, 4 ölü
20 Mart: 670 vak'a, 9 ölü
21 Mart: 947 vak'a, 21 ölü
22 Mart: 1236 vak'a, 30 ölü
23 Mart: 1529 vak'a, 37 ölü
24 Mart: 1872 vak'a, 44 ölü
25 Mart: 2 bin 433 vak'a, 59 ölü
26 Mart: 3 bin 629 vak'a; 75 ölü
27 Mart: 5 bin 698 vak'a; 92 ölü
28 Mart: 7 bin 402 vak'a; 108 ölü
29 Mart: 9 bin 217 vak'a; 131 ölü 
30 Mart: 10 bin 827 vak'a; 168 ölü
31 Mart: 13 bin 531 vak'a; 214 ölü
1 Nisan: 15 bin 679 vak'a; 277 ölü
2 Nisan: 18 bin 135 vak'a; 356 ölü
3 Nisan: 20 bin 921 vak'a; 425 ölü
4 Nisan: 23 bin 934 vak'a; 501 ölü
5 Nisan: 27 bin 89 vak'a;   574 ölü
6 Nisan: 30 bin 217 vak'a; 649 ölü
7 Nisan: 34 bin 109 vak'a; 725 ölü
8 Nisan: 38 bin 226 vak'a; 812 ölü
9 Nisan: 42 bin 282 vak'a; 908 ölü
10 Nisan: 47 bin 29 vak'a; 1.006 ölü
11 Nisan: 52 bin 167 vak'a; 1.101 ölü
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