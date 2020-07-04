Sayı durmak bilmiyor!

12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) şu ana kadar 11 milyon 205 bin kişiye bulaştı.







Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vak'alara dair güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs sebebiyle 529 bin 380 kişi hayatını kaybetti.





Virüs tespit edilen 6 milyon 354 bin 269 kişi iyileşti. 4 milyon 321 bin 356 kişinin tedavisi sürüyor.





AMERİKA HEM VAK'A HEM DE CAN KAYBINDA İLK SIRADA





En fazla vak'a ve can kaybının görüldüğü ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2 milyon 890 bin 588 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın sebebiyle 132 bin 101 kişi hayatını kaybetti.





VAK'A SAYISI 50 BİNİ GEÇEN ÜLKELER:





Brezilya: 1 milyon 543 bin 341

Rusya: 674 bin 515

Hindistan: 649 bin 889

İspanya: 297 bin 625

Peru: 295 bin 599

Şili: 288 bin 89

İngiltere: 284 bin 276

Meksika: 245 bin 251

İtalya: 241 bin 184

İran: 235 bin 429

Pakistan: 225 bin 283

Türkiye: 203 bin 456

Suudi Arabistan: 201 bin 801

Almanya: 197 bin

Güney Afrika: 177 bin 124

Fransa: 166 bin 960

Bangladeş: 156 bin 391

Kolombiya: 109 bin 505

Kanada: 105 bin 91

Katar: 98 bin 653

Çin: 83 bin 545

Arjantin: 72 bin 786

Mısır: 72 bin 711

İsveç: 71 bin 419

Belarus: 62 bin 997

Belçika: 61 bin 727

Endonezya: 60 bin 695

Ekvador: 60,657

Irak: 56 bin 20

Hollanda: 50 bin 335

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): 50 bin 141





BU ÜLKELERDEKİ CAN KAYIPLARI:





Brezilya: 63 bin 254

İngiltere: 44 bin 131

İtalya: 34 bin 833

Fransa: 29 bin 893

Meksika: 29 bin 843

İspanya 28 bin 385

Hindistan: 18 bin 669

İran: 11 bin 260

Peru: 10 bin 226

Rusya: 10 bin 27

Belçika: 9 bin 765

Almanya: 9 bin 73

Kanada 8 bin 663

Hollanda: 6 bin 113

Şili: 6 bin 51

İsveç: 5 bin 420

Türkiye: 5 bin 186

Ekvador: 4 bin 700

Çin: 4 bin 634

Pakistan: 4 bin 619

Kolombiya: 3 bin 777

Mısır: 3 bin 201

Endonezya: 3 bin 36

Güney Afrika: 2 bin 952

Irak: 2 bin 262

Bangladeş: 1.968

Suudi Arabistan: 1.802

Arjantin: 1.437

Belarus 412

BAE: 318

Katar: 121





TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 1.172 KİŞİYE KORONA TEŞHİSİ





Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de son 24 saatte 1.172 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti.





Toplam vak'a sayısı 203 bin 456, can kaybı 5 bin 186 olurken 1.313 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 178 bin 278 oldu.





AMERİKA'DA GÜNLÜK VAK'A SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ





ABD'de Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 661 artarak 131 bin 504'e yükseldi.





Virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 107 artarak 2 milyon 837 bin 726'ya ulaştı.





Dünyada en fazla vak'a görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 502 bin 424 vak'ayla Brezilya, 667 1.883 vak'a ile Rusya ve 632 bin 998 vakayla Hindistan izliyor.





Günlük vak'a ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.





New York'ta şu ana kadar 419 bin 640 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 166 kişi hayatını kaybetti.





New York'u 248 bine yakın vak'a ile California ve 183 binden fazla vak'a ile New Jersey'in önüne geçen Teksas takip ediyor.



