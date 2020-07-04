Sayı durmak bilmiyor!

12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) şu ana kadar 11 milyon 205 bin kişiye bulaştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vak'alara dair güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs sebebiyle 529 bin 380 kişi hayatını kaybetti.
Virüs tespit edilen 6 milyon 354 bin 269 kişi iyileşti. 4 milyon 321 bin 356 kişinin tedavisi sürüyor.
AMERİKA HEM VAK'A HEM DE CAN KAYBINDA İLK SIRADA
En fazla vak'a ve can kaybının görüldüğü ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2 milyon 890 bin 588 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın sebebiyle 132 bin 101 kişi hayatını kaybetti.
VAK'A SAYISI 50 BİNİ GEÇEN ÜLKELER:
Brezilya: 1 milyon 543 bin 341
Rusya: 674 bin 515
Hindistan: 649 bin 889
İspanya: 297 bin 625
Peru: 295 bin 599
Şili: 288 bin 89
İngiltere: 284 bin 276
Meksika: 245 bin 251
İtalya: 241 bin 184
İran: 235 bin 429
Pakistan: 225 bin 283
Türkiye: 203 bin 456
Suudi Arabistan: 201 bin 801
Almanya: 197 bin
Güney Afrika: 177 bin 124
Fransa: 166 bin 960
Bangladeş: 156 bin 391
Kolombiya: 109 bin 505
Kanada: 105 bin 91
Katar: 98 bin 653
Çin: 83 bin 545
Arjantin: 72 bin 786
Mısır: 72 bin 711
İsveç: 71 bin 419
Belarus: 62 bin 997
Belçika: 61 bin 727
Endonezya: 60 bin 695
Ekvador: 60,657
Irak: 56 bin 20
Hollanda: 50 bin 335
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): 50 bin 141
BU ÜLKELERDEKİ CAN KAYIPLARI:
Brezilya: 63 bin 254
İngiltere: 44 bin 131
İtalya: 34 bin 833
Fransa: 29 bin 893
Meksika: 29 bin 843
İspanya 28 bin 385
Hindistan: 18 bin 669
İran: 11 bin 260
Peru: 10 bin 226
Rusya: 10 bin 27
Belçika: 9 bin 765
Almanya: 9 bin 73
Kanada 8 bin 663
Hollanda: 6 bin 113
Şili: 6 bin 51
İsveç: 5 bin 420
Türkiye: 5 bin 186
Ekvador: 4 bin 700
Çin: 4 bin 634
Pakistan: 4 bin 619
Kolombiya: 3 bin 777
Mısır: 3 bin 201
Endonezya: 3 bin 36
Güney Afrika: 2 bin 952
Irak: 2 bin 262
Bangladeş: 1.968
Suudi Arabistan: 1.802
Arjantin: 1.437
Belarus 412
BAE: 318
Katar: 121
TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 1.172 KİŞİYE KORONA TEŞHİSİ
Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre; Türkiye'de son 24 saatte 1.172 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vak'a sayısı 203 bin 456, can kaybı 5 bin 186 olurken 1.313 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 178 bin 278 oldu.
AMERİKA'DA GÜNLÜK VAK'A SAYISI 50 BİNİ GEÇTİ
ABD'de Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 661 artarak 131 bin 504'e yükseldi.
Virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 107 artarak 2 milyon 837 bin 726'ya ulaştı.
Dünyada en fazla vak'a görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 502 bin 424 vak'ayla Brezilya, 667 1.883 vak'a ile Rusya ve 632 bin 998 vakayla Hindistan izliyor.
Günlük vak'a ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.
New York'ta şu ana kadar 419 bin 640 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 166 kişi hayatını kaybetti.
New York'u 248 bine yakın vak'a ile California ve 183 binden fazla vak'a ile New Jersey'in önüne geçen Teksas takip ediyor.