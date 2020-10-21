Sayı yetmeyince herkese aşı yapılamayacak: Sağlık Bakanlığı’ndan ‘grip aşısı’ açıklaması

Grip aşısı alabileceklerin listesi e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi.





Corona virüsü salgını sürecinde grip aşısına olan talep arttı. Bu yıl getirilecek aşının özellikle riskli gruptaki hastalığa sahip vatandaşlar için yeterli olup olmayacağı konusu endişelere sebep oldu.





Tartışma yaratan grip aşısı uygulaması ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan ise yazılı bir açıklama geldi. Bakanlık, corona virüsü salgını sebebiyle tüm dünyada aşı temininde sorun yaşadığını vurgularken şu açıklamayı yaptı:





“PEYDERPEY TEMİN EDİLMEKTEDİR”





Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.





E-NABIZ SİSTEMİNDEN KONTROL EDİN





1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.

2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.

3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır.