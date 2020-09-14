‘Sayılar ortada, yoksulluk artacak’

Son olarak Moody’s’in not düşürmesiyle Türkiye ekonomisi 25 yıl öncesine yani 1995 seviyesine geriledi. Bu not, 2001 krizi dönemi dahil Türkiye tarihinin en kötü kredi notu olmasıyla tartışmalara neden oldu.





Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, “Sayılar ortada… Halk her geçen gün fakirleşiyor… Geçen yıl aldıklarını bugün alamıyor. Bugün aldıklarını gelecek yıl alamayacak. Yoksulluk artacak” diyor.





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının hepsi için Türkiye’nin “yatırım yapılamaz” seviyesinde olduğunu belirten Muratoğlu, “Bana bir tane ‘Türkiye ekonomisi iyi durumda’ diyen kredi derecelendirme kurumu göstersenize… Yok! Türkiye'nin notu, tarihinin en düşüğüne gerilerken, ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin de beş kademe altına indi. Öp başına koy 2001 krizini… Doğalgaz arar gibi… Yerin beş kat dibi!” ifadelerini kullanıyor.





Muratoğlu’nun gündeminde olan bir diğer konu ise günden güne altın ve dolar rezervleri eriyen Merkez Bankası’nın binlerce liralık hediye çikolata aldığının ortaya çıkması.





Merkez Bankası’nın “özerk bir yapı” olduğunu söyleyen Muratoğlu, “Ülkenin para piyasasını yönetirken emir almaz! Mevcut durumda emir alarak yönetiliyorsa, noter olmuşsa, üst düzey yönetimde karakter zafiyeti vardır ciddi anlamda… Yok, emir almadan kendileri yönetiyorlarsa, Türkiye tarihi bugüne kadar daha kötüsünü görmedi! Kabiliyet ve bilgi zafiyetleri var bu manada… Her iki durumda da kendilerinin o koltuklarda oturması çok büyük talihsizlik ülke ekonomisi adına” diyor.





Merkez Bankası’nın pandemi döneminde 274 bin lirayı hediye çikolataya “gömdüğünü” belirten Muratoğlu, şöyle devam ediyor:





“Müşterisi mi var ki; çikolata yollamış? Kız istemeye mi gitmiş? Başarı mı sağlamış ki çalışanlarını çikolatalandırmış? Merkez Bankası'nda çalışan arkadaşıma sordum, kendisine çikolata falan ulaşmamış! Kimin ağzı tatlanmış? Parasını nasıl ödemişler? Ceplerinden mi vermişler? Hayır tabii ki! Halkın parası… Dert ettiğin şeye bak! Çalıştırırsın matbaayı… Basarsın 1370 adet 200 liralık banknotu… Ödersin parayı… Harcanan paranın küçük olması israfın gerekçesi olamaz. Halkın parasıyla çikolata dağıtmayı meşrulaştırmaz.





Enflasyon ne durumda? Kontrol altında! Bunları konuşup ağzımızın tadını bozmayalım, yiyelim bir çikolata… Faizler ne durumda? Her şey yolunda! Ortadakiler bitter, yandakiler sütlü bu arada… Dolara müdahale ede ede, Merkez Bankası'nın rezervleri yaklaşık 35 milyar dolar ekside… Takma kafaya bunları, kuru üzümlülerden de ye… Üzerine krema sıkıp çilek de kondurduk mu nefis gider bu fantezi ekonomisiyle…”