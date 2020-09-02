"Sayın Erdoğan'a ileteyim"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşın sorunlarını dinledi. Akşener’i karşısında gören Ramazan Yılmaz adlı vatandaş Etibor İşletmelerinde şoför olarak işe girdiğini, AKP İlçe Başkanlığı’ndan icazet almadığı için korona salgını döneminde yasak olmasına rağmen işten çıkarıldığını, partiye üye olmadığı için sorununu çözemediğini söyledi.





AKP yöneticilerinin partiye üye olmadığı için derdini dinlemediğini söyleyen Yılmaz, mağdur olduğunu ifade etti.Yılmaz “Ak Parti İlçe Başkanlığı’ndan icazet alamadığım için işsiz kaldım” dedi.







AKŞENER: ERDOĞAN'A SÖYLEYEYİM





Akşener ise konuya ilgin bir şekilde yaklaştı ve Yılmaz’ın mağduriyetinin giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı ile görüşeceğini, konunun takipçisi olacağını söyledi.





Akşener ile işsiz şoför Ramazan Yılmaz arasındaki diyalog şöyle:





Ramazan Yılmaz: Hisarcık halkından ismim Ramazan Yılmaz.23 yaşında da bir oğlum var. Etibank Etibor işletmelerinde kendi çabalarımla iş buldum şoför olarak. AK Parti İlçe Başkanlığı’ndan icazet almadım diye beni bir hafta çalıştıktan sonra işten çıkardılar. Pandemi döneminde, yasak olmasına rağmen… Derdimi kimseye anlatamadım. İlçe Başkanı’na gittim, ekmeğimle oynamayın dedim. İcazet alacaksın, dediler. İl Başkanı’nı aradım, ilk sorduğu soru ‘Partimize üyemisin’ dediler. Ondan sonra aramadılar. Çok mağdur durumdayım.





Akşener: Ben bizzat Cumhurbaşkanlığı sistemine sizin özel durumunuzu anlatacağım kardeşim. Takip edeceğim. Böyle bir haksızlık olur mu?





Ramazan Yılmaz: Şu an dört aydır işsizim, evime ekmek götüremiyorum. Milletvekillerine de ulaştım hiçbiri dinlemediler, geri dönmediler.





Akşener: Böyle bir sey olur mu? Söz… Sayın Erdoğan’a, Saray sistemine, ilgililerine gerekirse kendisi dahil aramak üzere sadece senin meseleni anlatacağım. Sana da bilgi vereceğim. Bütün basının huzurunda söylüyorum.





Ramazan Yılmaz: Allah razı olsun, teşekkür ederim.