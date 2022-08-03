Sayıştay Başsavcılığına AKP'li isim atandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Altıntaş’ı Sayıştay Başsavcılığı’na atadı.







Erdoğan, 30 Mayıs’taki Sayıştay’ın 160. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda, “Sayıştay’ın, icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama veya ceza penceresinden bakarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Kurumlar bazen yaklaşım farklılıkları sebebiyle canımızı sıkacak, eleştirdiğimiz işler bile yapsalar da neticede ortaya çıkan duruma saygı gösteririz” demişti. Denetimleri kısıtlı olarak nitelendirilen ve raporların son aşamada sansürlendiği iddia edilen Sayıştay’a, Erdoğan’ın bu açıklamasından iki ay sonra atama yapıldı.





"PARTİLİ" OLMANIN ETKİSİ

İmam hatip lisesi mezunu olan İsmail Altıntaş, 1991’de Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak göreve başladı. 2007 ve 2011’de AKP’den Bolu milletvekili aday adayı oldu ancak adaylar arasında yer alamadı. 2014’te Kamu Denetçiliği Kurumu genel sekreteri olarak atanan Altıntaş, 2016’da ise Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri genel müdürü olarak görevlendirildi. Altıntaş’ın, 2011’deki aday adaylığına ilişkin bir yerel gazeteye yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Adaylık sürecine ilişkin “Hem bürokratik kanattan hem de parti genel merkezinin yüksek kademe yöneticilerinden görüştüğüm isimler var. Zaten aday adaylığı kararı vermemde onlarla yaptığım istişarelerin etkisi oldu” diyen ve ön yoklamada ilk sıralarda yer alan Altıntaş, “Düşüncelerimin ve partililiğimin delegelerin şahsında yer ettiğini görmek benim için kıvanç verici” diye konuştu.