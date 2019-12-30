Samanyolu Haber /Gündem / Sayıştay’dan şeker raporu: Özelleştirmeler nedeniyle üretim yarı yarıya düştü /30 Aralık 2019 18:23

Sayıştay’dan şeker raporu: Özelleştirmeler nedeniyle üretim yarı yarıya düştü

Hükümet tarafından alınan kararla şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Sayıştay’dan çarpıcı bir rapor geldi.

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Sayıştay'ın, 14 fabrika hakkında özelleştirme kararı alınan ve geçen yıl 10 fabrikası satılan Şeker Fabrikaları ile ilgili raporunda, 2017'de 11 milyon 610 bin ton olan şeker pancarı işleme kapasitesinin, özelleştirme sonrası 5 milyon 525 bin tona düştüğü, şeker üretiminin de 1.5 milyon tondan 685 bin tona gerilediği belirtildi.

Sözcü’nün haberine göre Sayıştay raporunda şu ifadeler yer aldı:

“Kuruluşun 2018 yılı içinde 10 adet fabrikası özelleştirilmiş, böylece üretim kapasitesi yarı yarıya azalmıştır. Bütün bu gelişmeler, ilerleyen yıllarda nakit girişini sağlama ve borçlarını ödeme konusunda sıkıntı yaşayabileceğini ve ödeme riski ile karşı karşıya kalabileceğini ortaya koymaktadır.

Finansal yükün hafifletilmesi ve bu kapsamda nakit ihtiyacının azaltılması, yabancı kaynaklara aşırı bağımlılığının giderilmesi, artan zarar sebebiyle önemli bir kısmı karşılıksız kalan sermayenin telafisi bakımından, yetkili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmak suretiyle sermaye artırımına gidilmesi önerilir.”

Meclis KİT Komisyonu üyesi ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Sayıştay raporuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

 “Şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde buna ısrarla karşı çıkmıştık ama iktidar özelleştirme inadından bir türlü vazgeçmedi. Bizim kaygılarımızın ve eleştirilerimizin ne kadar haklı olduğu Sayıştay raporuyla da ortaya çıkmış oldu. ‘Yerli ve milli' diye ortaya çıkanlara soruyoruz. Şeker fabrikaları kadar yerli ve milli başka bir kurum var mı ? Artık iktidar bu inadından vazgeçmeli.”
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