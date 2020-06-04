Sayıştay’ın raporları artık ‘sır’

Kamu işletmelerini denetlemek ve hesap yargılamalarını yapmakla sorumlu Sayıştay'ın ‘Yargılama Raporları’nı’ Meclis ile paylaşmasını isteyen TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Asıl usulsüzlükleri, yolsuzlukları ve kamu zararını öğrenmemiz için Yargılama Raporu'nun TBMM üyelerinin bilgisine sunulması gerekiyor" dedi. Yavuzyılmaz, Sayıştay Başkanlığı'na da başvururak raporların açıklanmasını talep etti.sayistay-in-raporlari-sir-739686-1.





Sayıştay Denetim Raporları'na çoğunlukla kamu işletmelerine yönelik idari aksaklıkların yansıdığını, Yargılama Raporları'nda ise kamuoyunun bilmediği ve yolsuzluklarla doğrudan ilgili tespitlerin yer aldığını ifade eden CHP'li Yavuzyılmaz, “Bugüne kadar buz dağının görünen yüzüne şahit olduk. Denetim Raporları, bundan ilerisi için bir şey vadedemez. Ama Yargılama Raporları'nda bizzat Sayıştay tarafından yapılan yargılamalar, tespitlerin yargılamaya dönüş oranı, kamu zararının toplam bilançosu gibi veriler yer alır. Bizler bunu bilemezsek yolsuzluğun gerçek boyutunu ortaya koyamayız” diye konuştu.









BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ





Sayıştay Başkanlığı'na yaptığı başvuruda Sayıştay'ın yargılama verilerini talep eden Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son beş yılda kaç beraat kararı verildiği, bu kararların kaçına itiraz edildiği, kaçının temyize götürülmeden yargı dosyasının kapanmış olduğu, kapananların yeniden açılmasının mümkün olup olmadığı gibi bilgilerin milletvekilleri ile paylaşılması gerekiyor. Buz dağının görünmeyen yüzü için özellikle kamu idarelerinin ödemelerinden yararlanan üçüncü şahıs ve firmalara mevzuata aykırı olarak yapılan ve kamu zararına neden olan ödemeleri bilmemiz gerekiyor."





RAPORLAR SUNULMALI





CHP’li vekil, Yargılama Raporları'nın bugüne kadar hiç TBMM'ye sunulmadığını, kurumun internet sayfasında da bazı bilgiler gizlenerek kararların yayımlandığını ifade etti. Yavuzyılmaz, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Halkımızın ödediği vergilerden oluşan kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığının ve mevzuata aykırı olarak yapılan kamu harcamaları nedeniyle oluşan kamu zararlarının tespiti ve Hazine'ye tekrar kazandırılmasının sağlanması için Sayıştay'ın yargılama sonuçlarının TBMM'ye raporlanması gerekiyor. Bu konuda yasal çalışmaların bir an önce yapılmasını istiyoruz."