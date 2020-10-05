Samanyolu Haber /Gündem / Sayıştay raporları ortaya çıkardı: Turistler Sağlık Bakanlığı’na 51 milyon lira borç bırakmış /05 Ekim 2020 18:30

Sayıştay raporları ortaya çıkardı: Turistler Sağlık Bakanlığı’na 51 milyon lira borç bırakmış

Sayıştay raporuna göre, turistler Türkiye’de tedavilerini yaptırdıktan sonra masraflarını ödemeden ülkelerine döndü. Sağlık Bakanlığı’nın hesaplarında turistlerin borcu 51 milyon 142 bin 303 lira 12 kuruşa kadar vardı. Sayıştay, Bakanlığın turistlerden alacaklarını takip için kontrol mekanizması kurmadığı uyarısında bulundu.

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Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu'na göre, yanında nakit ve kredi kartı olmayan turistler genellikle acil ve genel poliklinik hizmetlerinden yararlandıktan sonra ödeme yapmadan ülkelerine dönüyor.

Türkiye’nin sağlık anlaşması olmayan ülkelerden gelen bu turistlerin özel sigortaları da olmadığı için Sağlık Bakanlığı’nın borcu tahsil etmesi turistlerin bireysel kararına kalıyor.

Sağlık Bakanlığı hesaplarında turistlerin şimdiye kadar ki borcu 51 milyon 142 bin 303 lira 12 kuruş olarak görünüyor.

BORÇLAR YANLIŞ HESAPLANMIŞ

Sayıştay raporunda Bakanlığı turistlerin borcunu da yanlış hesapladığı uyarısında bulunuldu. Tespite göre Bakanlık bazı turistlerin borcunu Türkiye vatandaşlarının borcunun olduğu alacaklar hesabına kaydetti.

Sayıştay, raporunda Bakanlığa turistlerin para ödemeden gitmesini önleyecek ve mevcut borçların tahsilini de sağlayacak bir mekanizma kurması uyarısında bulundu.


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