Sayıştay raporu 'DHMİ çiftliği'ni ifşa etti

Raporda şeflik ve uzmanlık kadroları için “görevde yükselme ve unvan değişikliği” sınavı yapılırken şube müdürlüğü kadrosu için 2007 yılından bugüne hiç sınav yapılmadığı tespit edildi.







Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, 2017 yılında 16 kişi, 2018 yılında 5 kişi şube müdürü olarak yönetmeliği aykırı atanmış.





Sert uyarılarda bulunduğu belirtilen raporda “kuruluş personeli arasındaki çalışma barışını ve kuruluşa duyulan aidiyet duygusunu olumsuz etkileyen sınavsız şube müdürü atama uygulamasına hemen son verilmesi” isteniyor.





Raporda “Yönetmeliğe aykırı olarak 2017’de 16 ve 2018’de beş kişinin şube müdürü olarak atandığı tespit edilmiştir” deniyor. Üstelik şef, memur, tekniker gibi kadrolarda yer alan bu kişilerin önce yönetim kurulu kararıyla boş bulunan daire başkan yardımcılığı, havalimanı müdürlüğü gibi sınav istemeyen kadrolara atandığı, bir ay sonra da yönetim kurulu kararıyla şube müdürü olarak atandığı kaydediliyor.





Bu şekilde şube müdürü atamasının kuruluşun mevzuatına aykırı olduğu anlatılan raporda şu uyarılar yer alıyor:





“Hakkaniyete de aykırı bir uygulama teşkil etmektedir. Kuruluş personeli arasındaki çalışma barışını bozmaktadır. Kuruluş personeli arasında; kuruluşta yükselme şartının liyakat dayalı olmadığı düşüncesi yayılmakta, personelin çalışması ve kuruluşa duyduğu bağlılık olumsuz etkilenmektedir. Kuruluş personeli arasındaki çalışma barışını ve kuruluşa duyulan aidiyet duygusunu olumsuz etkileyen sınavsız şube müdürü atama uygulamasına hemen son verilmesi ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne uygun olarak şube müdürü atamalarının görevde yükselme sınavı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.''





Raporu inceleyen ve değerlendiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay’ın DHMİ’ye ilişkin 2015 yılı denetim raporunu anımsatarak, “Bu raporda açık açık yürürlükte bulunan mevzuat gereği personel istihdamında istenilen nicelik ve nitelikte eleman alımının sağlanamadığı ve personel istihdamının siyasi etkilere açık bulunduğuna ilişkin ifadeler yer alıyor. AK Parti tarafından DHMİ’de liyakat bitirilmiştir. Göz göre göre kul hakkı yenmektedir. 2018 yılı Sayıştay raporunda da şube müdürlerinin atamasında bu durumun devam ettiği açık” görüşünü dile getiriyor.