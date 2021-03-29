Sayıştay raporunda ilginç 'AKP'nin büro elemanı' detayı

Sayıştay raporları, uyuşturucu madde kullandığı anlara ilişkin görüntüleri görülen ve AKP yöneticisi Hamza Dağ’ın yakın ekibinde olduğu ortaya çıkan Kürşat Ayvatoğlu’nun ne şekilde zenginleştiğine ışık tuttu. Ayvatoğlu’nun, Kastamonu Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ile “Başkan’ın Özel Kalemi” görevlerini yürüttüğü yıllarda belediye yönetiminin, “Liyakatsız atamalar” konusunda denetimlere takıldığı öğrenildi.





Kastamonu Belediyesi’nin 2014 yılı hesaplarını masaya yatıran Sayıştay denetçileri, belediyenin müdür kadrosuna yapılan atamanın sınavsız gerçekleştirildiğini fark etti. İdareye, müdür kadrosuna yapılacak atamaların, “Görevde yükselmeye tabi” bir unvan olduğu hatırlatılarak, Belediye Başkanı onayının bu kadroya atama yapmak için yeterli olmayacağı vurgulandı.





MEMURİYETE SINAVSIZ GEÇİŞ





Ayvatoğlu’nun belediyede üstlendiği görevlerden biri olan Özel Kalem Müdürlüğü’ne yapılan atamalar da yine Sayıştay’ın oltasına takıldı. Belediyeye ilişkin düzenlenen 2018 Yılı Denetim Raporu’nda, “Özel Kalem Müdürlüğüne Yapılan Atamaların Mevzuatın Düzenleniş Amacına Aykırı Olması” bulgusuna yer verildi. Raporda, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında toplam beş personelin özel kalem müdürlüğü kadrosuna atandığı, bunlardan dördünün daha sonra çeşitli kamu idarelerine naklen atamasının gerçekleştirildiği kaydedildi. Sayıştay denetçileri, “Kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı bir durum oluşturduğu” gerekçesiyle belediye yönetimini uyardı. AKP’li Tahsin Babaş yönetimindeki Kastamonu Belediyesi, atamaların mevzuata uygun olduğunu savunsa da denetçiler, “Özel kalem müdürlüğü kadrosunun memuriyete sınavsız atama yolu olarak” kullanıldığının altını çizerek, atamalarda, “Özen ve dikkat” istedi.