Sayıştay 'sağlık rantı' raporunu açıkladı

Sayıştay'ın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ilişkin 2018 raporu kurumdaki çok sayıda usulsüzlüğü ortaya çıkardı.





Rapora göre, özel hastaneler tatildeki doktoru, ameliyat yapmış gibi gösterip SGK’ya fatura kesti.

Sayıştay raporu “özel sağlık hizmet sunucularında görev yapan doktorların hastalık veya analık hali nedeniyle raporlu olduğu ve geçici iş göremezlik ödeneği aldığı tarihlerde, aynı zamanda görevli oldukları sağlık tesislerinde ameliyat, muayene vb. işlem yaptıkları ve söz konusu işlemlerin Kuruma faturalandırıldığı” tespitini yapıyor. Bu çerçevede faturalandırılan işlemlerin toplam tutarı ise 2 milyon 634 bin lira oldu. Bu sadece Satıştay’ın tespit ettiği miktar.





SGK ise bunu önlemeye dair bir kontrolün bulunmadığını bildirirken Sayıştay ivedilikle “... bu kontrollerin devreye alınması gerekmektedir.” dedi.





Benzer bir usulsüzlük ise sağlık tesislerinde çalışan doktorların, hastalıkları nedeniyle yatarak tedavi gördükleri ya da yıllık izinde oldukları günlerde yaşandı. Doktorlar tatildeyken ameliyat ve muayene gibi işlem yaptıkları ve söz konusu işlemlerin Kuruma faturalandırıldığı tespit edildi. Sayıştay “Bir kişinin yatarak tedavi gördüğü tarihlerde, aynı zamanda görevini icra etmesi hayatın olağan akışı ile bağdaşmamaktadır” dedi. Bu çerçevede SGK’ya faturalandırılan tutar ise 3 milyon 743 bin lira oldu. Sayıştay “Hekimlerce fiilen çalışılmayan günlerde işlem faturalandırılmasını önlemeye yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.” uyarısında bulundu.





Günlük tedavi edilebilecek hasta sayısı 16; faturalandırılan işlem 976





Özel sağlık kuruluşlarınca yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılmasında da onlarca usulsüzlük saptandı. Yönetmeliğe göre fizik tedavi ve rehabilitasyon seansları en az 60 dakika olarak uygulanabiliyor. Buna göre özel sağlık hizmeti sunucularınca ayaktan fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerinde, bir uzman hekim ve iki fizyoterapist için günlük en fazla toplam 16 hastanın işlemininfaturalandırılması gerekirken bu sınıra uyulmadığı ve bu sınırı aşan 417 adet işlem bedelinin Kuruma hatalı bir şekilde faturalandırıldığı ortaya çıktı. Yine farklı tedavi türünde günlük toplam en fazla 16 olan sınırın aşılarak 976 adet işlemin; günlük toplam en fazla 64 olan sınırın ise aşılarak 1608 adet işlemin SGK’ya fatura edildiği tespit edildi.





SGK'dan savunma: Böyle bir kontrol mekanizmamız yok





SGK ise Sayıştay’a cevabında “mevzuatın böyle bir kontrolü öngörmediği, buralardaki abartılı işlem sayıları şeklinde kendini gösteren suistimallerin önüne geçmek için risk analizi ile inceleme modeline geçilmesinin düşünüldüğünü” bildirdi. Sayıştay, “risk analizi modelinin ivedilikle uygulanmaya başlanarak” usulsüzlüklerin önlenmesini istedi.





Sigorta şirketinden 67 milyon alacak tahsil edilemedi





Sayıştay, SGK’nın Ege Sigorta A.Ş.’den kaynaklanan 67 milyon 146 bin TL alacağını tahsil edilemediğini de ortaya çıkardı. Hem de bu borç 2011 ila 2015 dönemlerine ilişkin. Sayıştay alacağa ilişkin icra takibinin şirketin ruhsatının iptal edildiği 2015 yılına kadar başlatılmadığını tespit etti. Sayıştay, Ege Sigorta A.Ş.’den kaynaklanan 67 milyon alacağın gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte tahsil edilmesine yönelik işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılmasını istedi.