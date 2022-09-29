Sayıştay: Saray'ın günlük harcaması 10 milyon lira

Hasta olan Erdoğan için yapılan tıbbi ve malzeme harcamaları iki katına çıktı





Cumhurbaşkanlığı’nın “içecek” harcamasında önceki yıla göre yaklaşık 1 milyon liralık artış görüldü. 2020 yılında “içecek” için 1 milyon 872 bin 861 lira harcanırken, 2021 yılında bu harcama 2 milyon 813 bin 948 liraya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’nın, 2020 yılında yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcaması 2 milyon liralık artış ile yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı.Sayıştay’ın, Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 yılı hesapları üzerindeki denetim raporu yayınlandı. Sayıştay’ın 2020 denetim raporundaki verilere göre; Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 2 milyar 896 milyon 174 bin 350 lira 66 kuruş olan toplam harcaması 814 milyon 627 bin 196 lira artışla 3 milyar 710 milyon 801 bin 546 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanlığı’nın, 2020 yılında yaklaşık 8 milyon lira olan günlük harcaması 2 milyon liralık artış ile yaklaşık 10 milyon liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 314 milyon 560 bin 579 lira olan personel harcaması, yaklaşık 54 milyon liralık yükselişle 368 milyon 773 bin 241 liraya çıktı.2020 yılında 51 milyon 89 bin 934 lira olan “tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri” harcamaları 2021 yılında, yaklaşık iki katına çıktı; 61 milyon 851 bin 833 liralık artışla 2021 yılında 112 milyon 941 bin 767 lirayı buldu.2020 yılında 1 milyon 872 bin 861 lira olan “içecek” harcaması, 2022 yılında yaklaşık 1 milyon liralık artışla 2 milyon 813 bin 948 lira oldu.2020 yılında 6 milyon 939 bin 829 lira olan “temizlik ekipmanları” harcaması, 2021 yılında 8 milyon 213 bin 919 liraya yükseldi.2020 yılında 32 milyon 918 bin 850 lira olan Cumhurbaşkanlığı temsil ve tanıtma gideri, 2021 yılında yaklaşık 8 milyon liralık artış ile 41 milyon 463 bin 566 liraya ulaştı.Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılında 8 milyon 453 bin 700 lira olan “yolluklar” gideri yaklaşık 3 milyon liralık artışla 2021 yılında 11 milyon 416 bin 280 liraya; 2020 yılında 1 milyar 201 milyon 98 bin 572 lira olan “görev gideri” yaklaşık 500 milyon liralık artışla 2021 yılında 1 milyar 701 milyon 97 bin 149 liraya çıktı.Cumhurbaşkanlığı’nda “zirai maddelere” yapılan harcamadaki artış dikkat çekti. 2020 yılında 9 milyon 7 bin 817 lira olan zirai maddeler harcaması, 2021 yılında yaklaşık beş kat artarak 46 milyon 343 bin 992 liraya ulaştı. (ANKA)