Sayıştay yakaladı: AKP’li belediyenin TÜGVA’ya bina tahsisi mevzuata aykırı

Samsun’un İlkadım ilçesinde yer alan ve Bilal Erdoğan’ın kontrolündeki TÜGVA’ya tahsis edilen binaya ilişkin bulgular, Sayıştay raporuna yansıdı. Raporda, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan binanın ilgili kanunlara aykırı şekilde tahsis edildiğine dikkat çekilerek, bu işlemin sonlandırılması gerektiği vurgulandı.



Cumhuriyet’in haberine göre “Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazın Vakfa Tahsis Edilmesi” başlıklı bölümde, “Mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’na aykırı olarak Belediye Meclisi kararıyla bir vakfa tahsis edildiği görülmüştür” ifadesi yer aldı.



SAYIŞTAY: TAHSİS SONLANDIRILMALI



İncelemede, 14 Aralık 2016 tarihli Meclis kararıyla, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’ndeki taşınmazın bir vakfa tahsis edildiği ve bu taşınmazın vakfın faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi. Meclis kararında, tahsisin “gençlere yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek amacıyla” yapıldığı kaydedildi.



Raporda, “Tahsis işlemi ortak hizmet projesi kapsamında yapılsa dahi, bu hizmetin belediyenin görev ve sorumluluk alanına girmesi gerekmektedir. Sonuç olarak belediyenin mülkiyetindeki taşınmazın vakfa tahsis edilmek suretiyle kullandırılması mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan tahsisin sonlandırılması gerekmektedir” denildi.