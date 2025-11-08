Samanyolu Haber /Gündem / Sayıştay yakaladı: AKP’li belediyenin TÜGVA’ya bina tahsisi mevzuata aykırı /08 Kasım 2025 11:12

Sayıştay yakaladı: AKP’li belediyenin TÜGVA’ya bina tahsisi mevzuata aykırı

Sayıştay, AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir binanın 2016 yılında TÜGVA’ya mevzuata aykırı şekilde tahsis edildiğini tespit etti. Raporda, söz konusu taşınmazın vakfın faaliyetlerinde kullanıldığı, ancak belediyenin görev ve sorumluluk alanına girmeyen bir amaçla tahsis edildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Samsun’un İlkadım ilçesinde yer alan ve Bilal Erdoğan’ın kontrolündeki TÜGVA’ya tahsis edilen binaya ilişkin bulgular, Sayıştay raporuna yansıdı. Raporda, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan binanın ilgili kanunlara aykırı şekilde tahsis edildiğine dikkat çekilerek, bu işlemin sonlandırılması gerektiği vurgulandı.

Cumhuriyet’in haberine göre “Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazın Vakfa Tahsis Edilmesi” başlıklı bölümde, “Mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’na aykırı olarak Belediye Meclisi kararıyla bir vakfa tahsis edildiği görülmüştür” ifadesi yer aldı.

SAYIŞTAY: TAHSİS SONLANDIRILMALI

İncelemede, 14 Aralık 2016 tarihli Meclis kararıyla, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’ndeki taşınmazın bir vakfa tahsis edildiği ve bu taşınmazın vakfın faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi. Meclis kararında, tahsisin “gençlere yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek amacıyla” yapıldığı kaydedildi.

Raporda, “Tahsis işlemi ortak hizmet projesi kapsamında yapılsa dahi, bu hizmetin belediyenin görev ve sorumluluk alanına girmesi gerekmektedir. Sonuç olarak belediyenin mülkiyetindeki taşınmazın vakfa tahsis edilmek suretiyle kullandırılması mevzuat hükümlerine aykırı olduğundan tahsisin sonlandırılması gerekmektedir” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sayıştay yakaladı: AKP’li belediyenin TÜGVA’ya bina... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:42:41