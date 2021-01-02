Sayıştay'a belge bile vermiyorlar!

Sayıştay, Ziraat Bankası'nda maaşın dışında ikramiye ve kredi kartı da verilen yönetim kurulu üyelerine yapılan ve olağandan 3 milyon TL fazla olan ödemelere dair belgelere ulaşılamadı.





Sayıştay'ın denetim raporunda, aralarında Adale ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) eski Bursa milletvekili Faruk Çelik ile eski AKP milletvekili Mahmut Kaçar'ın da bulunduğu banka yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personel için yapılan harcamalara hakkında çeşitli bilgi, belge ve kayıtlara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.





Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeleri: Dr Ahmet Genç (Başka), Veysi Kaynak, Hüseyin Aydın, Yusuf Bilmez, Mahmut Kaçar, Feyzi Çutur, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik, Mahmut Kaçar, Prof. Dr. Gülnur Aybet, Yahya Akben.





ESKİ BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİNE AYLIK 19 BİN 750 TL





Rapordaki bilgilere göre, 27 Mayıs 2019'da yapılan banka olağan genel kurul toplantısında geriye dönük olarak 1 Ocak 2019'dan itibaren yönetim kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin başka kamu görevi bulunmayanlar için 19 bin 750 TL, kamu görevi bulunanlar için ise 11 bin TL, denetim kurulu üyelerinin ücretlerinin de 8 bin 900 TL olarak tespit edildiği belirtildi.





Bankada 2019 yılında dokuz yönetim kurulu üyesi ve iki denetim kurulu üyesinin görev yaptığı bildirilerek, şöyle denildi: "Bu üyelerin tamamının uhdesinde kamu görevi olmadığı kabul edildiğinde, 2019 yılı yönetim ve denetim kurulu üyeleri için toplam 2 milyon 346 bin 600 TL gider yapılması gerekmektedir. Ancak banka mizanında yer alan, 810000 Hesap Kodlu Yönetim Kurulu Aylık ve Ücretleri hesabının yıl sonu tutarı 5 milyon 451 bin 396,65 TL olarak gerçekleşmiştir."





YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE KREDİ KARTI TAHSİS EDİLDİ





Raporda, "Banka yöneticileri ile yapılan görüşmelerde; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin genel kurul tarafından belirlenen aylık net ücretlerinin yanında, üç ayda bir ikramiye aldıkları, kendilerine ayrıca giderleri banka tarafından karşılanmak üzere kredi kartı tahsis edildiği öğrenilmiştir. Hesabın ayrıntısı, denetim ekibi tarafından çeşitli iletişim yöntemleriyle defalarca talep edilmiş olmasına rağmen, Sayıştay denetim ekibiyle paylaşılmamıştır.” tespitinde bulunuldu





PERSONELE KANUNA AYKIRI ŞEKİLDE İKİ MAAŞ VERİLDİ





Banka üst düzey personel ücretleri ve bu personelin ücret bordrolarının da Sayıştay denetim ekibine verilmediği bildirildi.





Raporda, banka genel kurul kararına aykırı olarak ve iç mevzuatta yer almayan, daha önce ayrılan temettü karşılığında personele ödenen iki ikramiyenin toplam tutarı, ödeme esasları ve ayrıntılarının da banka yöneticilerinden alınamadığı ifade edildi.





Ayrıca, bankanın sponsorluk, reklam, tanıtım ve yardım gibi faaliyetlerine dair giderlerin belgelerine de ulaşılamadı.





Banka Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Kurumsal İletişim Bölüm Başkanlığı'nın farklı muhasebe skontları altında izlenen çok sayıda hesabı etkileyecek nitelikte işlemler yapmış olabileceği gerekçesiyle bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.





Birgün'ün haberine göre raporda, "Denetim sürecinde yeterli ve nitelikli denetim kanıtına ulaşmak için lüzum görülen bilgi ve belgeler farklı iletişim yöntemleriyle müteaddit defalarca talep edilmiş olmasına rağmen, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler Sayıştay denetim ekibiyle paylaşılmamıştır." denildi.







