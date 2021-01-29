Sayıştay'a yasak, İngiliz şirkete serbest

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Sayıştay denetimi dışındaki Türkiye Varlık Fonu’nun 2020 yılı hesaplarını İngiltere merkezli şirket Pricewaterhouse Cooper tarafından denetleneceğini söyledi.







Söz konusu şirket tarafından denetlenecek diğer şirketler arasında Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve PTT gibi stratejik kurumlar yer alıyor.





Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun hazırladığı 2019 Yılı Türkiye Varlık Fonu Denetim Raporu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki müzakereleri muhalefetin borçlanma eleştirileri eşliğinde tamamlandı.





SAYIŞTAY'IN GÖREMEDİĞİ HESAPLARI PwC GÖREBİLECEK





Sayıştay tarafından denetlenemeyen Varlık Fonu’nun aylar süren gecikmenin akabinde TBMM’ye sunulan denetim raporları hakkında konuşan Genel Müdür Sönmez, önümüzdeki yıl İngiliz merkezli bir denetim şirketinin fonu denetleyeceğini açıkladı.







TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, TBMM'ye sunulan TVF raporunda ekonomik verilerin niçin eksik olduğuna dair soruları geçiştirdi.





Mevcut raporlarda net ekonomik verilerin yer almadığı eleştirilerine değinen Sönmez, “Biz Varlık Fonu’nun yönetimi ve yönetim kurulu olarak denetimin yapılmasını özellikle teşvik ediyoruz. Bu sene denetimi başka bir kurum yapacak. Pricewaterhouse Coopers (PwC) yapacak.” dedi.





ERDOĞAN “BİZ BİZE YETERİZ” DEMİŞTİ





2018 yılında da Varlık Fonu’na yabancı şirketlerin danışman olarak görevlendirilmesi tartışma konusu olmuştu. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, McKinsey isimli danışmanlık şirketi ile anlaştıklarını açıklamış, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Biz bize yeteriz.” diyerek anlaşmayı iptal ettiğini duyurmuştu.





MUHALEFET: SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETLENMELİ





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, TVF'nin uluslararası denetimine tepki gösterdi.





Yüksek yargı kurumu Sayıştay’ın Varlık Fonu’nun bilgilerine erişemediğini belirten Erdoğdu, “Daha önce de bağımsız denetim firmalarına bu denetimleri yaptırmak istediler, ancak kamuoyuna açıklanmasa da şartlı görüşten ötesi verilemedi. Denetim yapılırsa ve bu bilgilere ulaşılabilirse bu bir ilk olacak. Esas olan Sayıştay’ın denetim yapması, ancak iktidar da buna müsaade etmiyor.” dedi.