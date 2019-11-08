Sayıştay'dan kayyımlar hakkında 31 suç duyurusu

HDP milletvekillerinin Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a yönelttiği sorular ve sorulara Baş'ın verdiği cevap şöyle:





HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu: Kayyımlarla ilgili olarak herhangi bir çalışma yaptınız mı Sayın Sayıştay Başkanı? Yani, örneğin Diyarbakır Belediyesiyle veya Van Belediyesiyle ilgili bir usulsüzlük tespit ettiniz mi? Gerçekten böyle bir tespitiniz varsa, bunu bizimle paylaşırsanız denetim işlemimizi de yeteri kadar etkili yapmış oluruz. HDP Batman





Milletvekili Necdet İpekyüz: Kayyımlarla ilgili televizyonlarda, yayınlarda; çerezinden, baklavasından, odasından, tonlarca ağırlanmasından, tonlarca yatak hesabı verilmesinden tutun birçok şey söylendi. Hiçbir incelemenizde bunlar çıkmadı mı? Hiçbir şey araştırmadınız mı? Yani Sayıştay bunu yapmıyorsa neyi yapacak peki?





HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş: Çok vahim yolsuzluklar var. Bunların verileri bizde var ama sizin araştırmanızla daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu konuda sizin tespitleriniz varsa bizimle paylaşır mısınız? Tarafınızca açılan soruşturma ya da davalar var mıdır?





Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, DBP’li belediyelere atanan kayyumlarla ilgili 2017 yılında 31 suç duyurusu müzekkeresinin düzenlendiğini belirtti.





2020 yılı Sayıştay bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’a Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) belediyelerine atanan kayyımlar ile ilgili soruşturma açılıp açılmadığını sordu.





Beştaş, belediyelere atanan kayyımlarla ilgili yolsuzlukların olduğunu ve bu konuda verilerin olduğunu söyledi. Beştaş, Sayıştay’ın bir tespitinin olup olmadığını ve açılan bir soruşturmanın olup olmadığını sordu.





Diren Yurtsever'in MA'da yer alan haberine göre Sayıştay Başkanı Baş, mahkemelerine toplam 497 yargılamaya esas rapor intikal ettiği bilgisini verdi. 2017 yılında 31 suç duyurusu müzekkeresinin olduğunu kaydeden Baş, tamamının kayyum atanan belediyeler hakkında olduğunu ifade etti. Baş, “2017 yılında 31 adet suç duyurusu müzekkeresi, 2018 yılında 11 adet suç duyurusu müzekkeresi, 2019 yılında da 16 adet suç duyurusu müzekkeresi ilgili savcılıklara gönderilmiştir” dedi.





Baş, HDP’li Beştaş’ın sorusuna ise, “2017 yılında 31 müzekkerenin tamamına yakını kayyum atanan belediyelere ilişkin suç duyurularıdır” cevabı verdi.





'SAYIŞTAY DENETİMİ BAŞKANA GÖRE TEZAHÜR ETMEZ'





Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, kayyım atanan belediyelerde mali denetimlerle ilgili yapılan yıllık değerlendirmelere değinerek, “Sayıştay denetimi başkana göre tezahür etmez, Sayıştay’ın mali denetimi yıllık olarak değerlendirilir. Dolayısıyla yıl içerisinde yapılmış olan çalışmalardan sorumlu kişiler bulunur, yargılamalar sorumlular hakkında yapılır. Mali denetim raporuysa herhangi bir dönem ayrımı olmaksızın ilgili yıl denetimi olarak düzenlenir” ifadesini kullandı.