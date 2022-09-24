Saymaz'dan Peker iddiası: Bu şartlarda tweet atamaz video çekemez

Gazeteci İsmail Saymaz, suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın "Interpol tarafından sadece 'savunması alınmak üzere' çıkarılan kırmızı bültenin, 'tüm dünyada aranıyor' biçiminde kapsamı genişletildi" demesinin ardından Peker cephesinde dengelerin nasıl değiştiğini anlattı. Saymaz, "Sedat Peker'in bu şartlarda tweet atması artık zor" dedi.







İsmail Saymaz'ın Sedat Peker'in yeni duruma ilişkin Halk TV ekranında paylaştığı bilgilerden satırbaşları:





Emre Olur ifadesinde Sedat Peker ile son iki karşılaşmasını anlatıyor. İfadesinin en dikkat çeken yeri orası. Ayın 12'inden Tiran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor, 14'ü ve 15'i akşamı Sedat Peker'in kaldığı villaya gidiyor. Marina Maall denilen bir bölgede bir villada kalıyormuş, özel güvenlikler tarafından korunuyormuş. Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital bir tecrite maruz kaldığını, ne kendi hesabından ne kurdurduğu deliçavuş ya da uzunçavuş adlı hesaplardan, ne de Emre Olur gibi bir çalışanının hesabından bir gazetecinin ne de dünyanın herhangi bir yerinde x bir kişinin hesabından paylaşım yapmaması konusunda sıkı sıkıya uyarıldığını, eğer paylaşım yaparsa- sadece paylaşım da değil- beğeni yorum gibi sosyal medya işlemlerini yaparsa Birleşik Arap Emirlikleri'nden deport edileceği söylenmiş.





'SEÇİME İKİ AY KALA ÇEKECEĞİNİ SÖYLEDİĞİ VİDEOYU, ARTIK ÇEKEMEZ'

Sedat Peker dış dünya ile temasını ya Emre Olur üzerinden kuruyordu ya da bazı gazetecilere demeç veriyordu. Ya da kendisi dolaylı hesaplar üzerinden açıklama yapıyordu. Bütün bunlar son buldu.





Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesi ile beraber bence Sedat Peker uzun bir suskunluğa gömülecek. Bence anca avukatları üzerinden hakkındaki iddialara hukuki yanıtlar verebilir, demeç değil de...





Ben tekrar tweet atabileceğini, retweet yapabileceğini açıklama yapabileceğini zannetmiyorum. Bu ihtimal büyük ölçüde kalktı. Kendisi seçime 2 ay kala çekeceğini söylediği video da dahil bu ve benzer eylemleri bu şartlar altında yapamaz. O halde şartları değiştirebilir mi?





Birincisi bunun için oradan deport edilmeyi göze alması gerekir. Kendisi orada tek başına değil. Çocuklarının da olduğu maiyetinin oradan alınmasını göze alması gerekir. Bu zor ve riskli... Bir de nereye deport edileceği de muamma. Türkiye'ye mi? Son geldiği yere mi?

Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'den değil Fas'tan gitti, Fas'a da Türkiye'den gitmedi, Arnavutluk'tan gitti.





PEKER BAŞKA BİR ÜLKEYE GEÇEBİLİR Mİ?

Peki başka bir ülkeye geçebilir mi? Yasal olarak geçemez. Çünkü pasaportu iptal edildi. Türk pasaportu kullanıyordu, iptal edildi.





Peki kaçak geçebilir mi? Hayır... Tek başına olsa belki. Ama gözetim altında yaşayan, her anı takip edilen, belli bir mahiyeti ile birlikte gezen birinin öyle kaçak bir şekilde Dubai'den çıkması da mümkün değil.





'INTERPOL BAŞKANI SOYLU'YLA GÖRÜŞMÜŞTÜ'

Bu durumda, bir ihtimal kalıyor. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin diplomatik ilişkilerinin bozulması... O da yakın gelecekte mümkün görünmüyor. Mevcut İnterpol Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı ve onun Interpolun başına gelmesinde en büyük desteği Türkiye Cumhuriyeti verdi. Seçilmeden önce Türkiye'deydi ve Bakan Soylu ile görüştüler...





Bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimiz Sedat Peker'den sonra düzeldi. Sedat Peker ona vesile oldu. Biz 15 Temmuz'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile olmazı düşünüyorduk. Şerefsiz diyerek onlara hakaret ettik. Sedat Peker vesilesi bizi yakınlaştırdı ve barış imzalandı.





Göz ardı etmemek gerek Türkiye Suriye Mısır ile son dönemlerde barışmak için adım adım ihvancıları dehlemeye çalışıyor. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Arap dünyasının en büyük korkusu. Onlar ihvanın gelip krallıkları devireceğini düşünüyorlar. Türkiye'nin bu adımları Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumunu değiştirmiş olabilir. Ve unutmayalım İnterpol Başkanı Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı...





Şimdi Sedat Peker'in statüsü neye göre değişiyor, ifadesi alınacak statüsünden dünyanın her yerinde aranıyor şekline çevrilmesine sebebiyet verdi. Bu Interpol başkanının vatandaşı olduğu ülke açısından şunu gerektirir. Türkiye'ye iadesi gibi bir sonucu gerektirir. Bunu uygularlar mı bilemiyorum. O başka bir politik süreç. Her zaman da kırmızı bülten yakalayıp iade etmiyorlar. Türkiye çok sayıda kırmızı bülten ilan etti ama kimseyi göndermediler. 15 Temmuz'da aranan adamlar gittiler, helikopterle kaçtı adamlar... Geri gelen yok yani. O bir siyasi irade meselesi. Ben Birleşik Arap Emirlikleri iade etmez demiyorum. Şu süreçte Sedat Peker'in tavrı o süreci hızlandırabilir. Bundan sonra ben Sedat Peker'in suskunluğa gömüleceğini düşünüyorum. Elindeki araçlar büyük ölçüde ortadan kalktı.