SBK 1 Milyon lira ödül vaat etti!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları sürüyor.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Türkiye'de kara para aklamakla suçlanan ve ABD'de bulunan Sezgin Baran Korkmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Narin Güran'ın bulunmasına yönelik çağrı yaptı. Korkmaz, "Narin’in bulunmasına veya yerini bildiren kişiye bir milyon Türk Lirası hediye edeceğim. Lütfen gözünüzü dört açın, resme bakın" ifadelerini kullanarak, kayıp çocuğun bulunması için kamuoyundan destek istedi.





ANNE GÜRAN: TÜRKİYE’YE YALVARIYORUM, KIZIMI BULUN, BUNA GÜCÜNÜZ YETER





Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, "Benim kızım saat 13.00’te evdeydi. Öğlen yemeğini yemiştik. Ben sofrayı yıkadım, o da televizyonun tozunu aldı. Sonra saate baktı, 'Ay ben Kur’an kursuna geç kaldım” dedi. 'Kızım gitme sıcaktır, zaten ders bitmiş’ dedim. 'Anne dörde kadar ders var. Yalvarıyorum beni çağırma, sonra Amcam Hüseyinlere gideceğim. Çocukları yeni tatilden gelmiş, kızları özlemişim’ dedi. Ben sadece bunu gördüm, daha sonra kızımı görmemişim. Nereye gitmiş, bilmiyorum. Rica ediyorum, yalvarıyorum. Kim kızımı tutmuşsa, bir köşeye, bir hastaneye, bir caddeye bıraksın, kızımı bana getirsinler. Ben bunu istiyorum. Ben bir şey istemiyorum kimseden, Türkiye'den yalvarıyorum kızımı bulsunlar. Gücü vardır, bir kızım tektir” dedi.





VALİLİKTEN AÇIKLAMA





Valilikten kayıp çocuk ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan Tavşantepe Mahallesi’nde ikamet eden Arif Güran (44) isimli şahıs, kızı olan Narin Güran'ın (8) 21 Ağustos 2024 günü saat 15.30 sıralarında kayıp olduğunu ve tüm aramalarına rağmen bulamadıklarını beyan ederek 21 Ağustos 2024 günü saat 20.15 sıralarında komutanlığımıza müracaatta bulunmuştur. Kayıp kız çocuğu Narin Güran‘ın bulunabilmesi amacı ile Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timince Tavşantepe Mahallesi ve diğer bölgelerde geniş çaplı arama faaliyetine devam edilmektedir" denildi.





YERLİKAYA, NARİN'İN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ





Öte yandan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Sur Kaymakamı Asım Solak ve Hazro Belediye Başkanı Fuat Mehmetoğlu, aileyi ziyaret etti. Vali Zorluoğlu, ziyarette İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak Narin'in babası Arif Güran ile görüştürdü. Güran, kızını arama çalışmalarında verdiği destekten ötürü Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.





'KENDİSİNDEN SADECE BİR TERLİK BULUNABİLDİ'





Vali Zorluoğlu da yanlarında olmak ve taleplerini dinlemek amacıyla aileye ziyarette bulunduklarını söyledi. Zorluoğlu, "Bir plan dahilinde bütün ihtimalleri de göz önünde bulundurarak çocuğumuzu arıyoruz. Birkaç günden beri bu faaliyetler devam ediyor. Dağ, taş demeden bu çevrede aranmadık yer kalmadı. Kendisinden sadece bir terlik bulunabildi. O çerçevede inşallah bu çalışmalar usanmadan devam edecek. İnşallah bu çabalarımız olumlu sonuçlanır ve buradan Türkiye'ye güzel bir haber veririz" diye konuştu