"KOLTUĞUNUN ALTIĞINDA ESKİ CIA DİREKTÖRÜ DURUYOR"





“AYNI YOLU İZLİYOR”





“NBB DE TANINMIŞ İSİMLERLE BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYİ SEVİYOR; BİR DE ÖZEL JETİNİ SERGİLEMEYİ”





ABD’Lİ ORTAKLAR





ESKİ CIA DİREKTÖRÜ YİNE SAHNEDE





Özgür, “Eski CIA direktörünün hamiliğinde… SBK gitti, NBB mi geldi?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.Özgür, bir süredir Türkiye’deki faaliyetleri ve ilişkileri nedeniyle tartışılan Sezgin Baran Korkmaz’a benzer bir kişinin ortaya çıktığını kaydetti ve “Henüz Sezgin Baran Korkmaz (SBK) vakasının ne olduğunu tam çözemeden, bir benzeri boy göstermeye başladı şu sıralar: Necati Bulak Bourse (NBB). Her ikisinin hamisi de eski CIA direktörü Woosley.” dedi.NBB’nin de özel jeti ve başta AKP’li siyasilerle ilişki içinde olduğunu söyleyen Bahadır Özgür, yazısında NBB’nin Türkiye’de gündeme geldiği olayları aktardı.Özgür yazısında şunları kaydetti:“Bir fotoğraf paylaşmış; altına da şöyle yazmış: ‘Sol kanadımızın altında CEO Mr. James Woolsey ve sağ kanadımızın altında Merkel’in patronu Mr. Wolfgang Schnur.’Bu sözlerin sahibinin hikayesi gerçek olamayacak kadar tuhaf. Neyse ki uzun süredir bir benzerine yakından tanık olduğumuzdan, az sonra okuyacaklarınız abartı gelmeyecektir.Sezgin Baran Korkmaz (SBK) da hayatımıza görkemli bir giriş yapmıştı.Çoğu kimse adını Bora Jet’in satışındaki skandalla duydu. Onun da bir koltuğunun altında eski CIA direktörü James Woolsey duruyordu. SBK hakkında ABD’de hazırlanan iddianamede, kara para trafiğinde kilit rol üstlendiği ifade edilen ‘büyükbaba’ lakaplı kişinin Woolsey olduğu ileri sürülüyor.”“Yeni ‘kahramanımız’ da kelimenin tam anlamıyla aynı yolu izliyor görünüyor” diyen Özgür şu ifadeleri kullandı:“Özel jetinde elini Woolsey’in omuzuna koyup, bir uçak şirketi satın almaya kalktığı anda, ilgiyi üzerine çekti.17 Kasım 2021 günü, Turizmgazetesi sitesi yazarı Fehmi Köfteoğlu, Necati Bulak’ın, Onur Air’i alacağını duyurdu. Bulak’ın şirketi NBBHolding ile ilgili bazı bilgiler verdikten sonra, olayın SBK’ya bir hayli benzediğini yazdı.2003’te iç hatta uçan ilk özel şirket olan Onur Air, finansal sıkıntılar sonrası ucu Rıza Zarrap’ın ortağı Babek Zencani’ye uzanan; kara para, dolandırıcılık, tehdit iddialarını barındıran garip bir alışverişin konusu olmuştu.Ne oluyor da kara para, uyuşturucu ticareti vb. ile anılan bir dönemde aynı tarzda, benzer ilişkiler ağına sahip hikayeleri yeniden ve yeniden okuyoruz? Tekaüt bir CIA’cının hamiliğinde ortalığa saçılan milyon dolarların kaynağı nedir?Kimdir Necati Bulak ve hayatımıza nasıl girmiştir?”NBB hakkında çıkan haberlerden bazılarını aktaran Özgür yazısını şöyle sürdürdü:“2018’in yaz aylarında bazı internet sitelerinde üst üste garip haberler yayınlandı. ‘ABD’nin en büyük kalkınma projesine bir Türk’ün damgasını vurduğu' belirtiliyordu. Özeti şöyleydi: Projenin adı ATAK 99’du. Merkezi ABD’den bulunan bir fon havuzu olan OGD Group’un yüzde 80 hissesini NBB (Necati Bulak Bourse) almıştı. Beyaz Saray sözcüleri ile görüşmeler yapmış ve projeye bizzat ABD hükümeti onay vermişti.Hatta bir haberde projenin 10 Ağustos 2018 akşamı yapılacak resepsiyonla tüm dünyaya deklare edileceği yazıyordu. Resepsiyon oldu mu bilmiyoruz. Ancak NBB de tanınmış isimlerle bol bol fotoğraf çektirmeyi seviyor; bir de özel jetini sergilemeyi…”NBB’nin adının ilk olarak Mudurnu Tavukçuluk’un satışında gündeme geldiğini kaydeden Bahadır Özgür, şöyle devam etti:“Bulak’ın adı ilk defa Mudurnu Tavukçuluk’un satışında duyulmuştu. 2002’de Global AŞ. adlı bir şirket, batma noktasındaki Mudurnu’nun yüzde 51’ini almıştı. Sonradan şirketin sahibinin Bulak, danışmanın ise Woolsey olduğu ortaya çıkmıştı.Hürriyet ve Akşam gazetelerinde yer alan haberlere göre Bulak, ‘1 milyar dolarla geldiklerini’ söylüyor; ortaklarının Woosley ile Beyaz Saray danışmanlığı yapmış, yakın zamanda Pakistan’da darbe organize etmekle suçlanan Manssor İcaz ve emekli general James Abrahamson olduğunu açıklıyordu. Turizm, petrol, telekomünikasyon, tarım, özelleştirmeler… aklınıza ne gelirse talip olduklarını, yakında önemli isimleri ve bol parayı Türkiye’ye getireceğini anlatıyordu.”Özgür yazısını “NBB şimdilik bir muamma. Lakin eski CIA direktörünün aniden sahnede beliren SBK Holding’ten sonra, NBB Holding’de de karşımıza çıkması bir şeyler anlatıyor olsa gerek. Türkiye’ye giren paraya kimsenin “nereden geldin, necisin” demediğini öğrendik çünkü. Az çok tahmin etsek bile bu hikayenin sonunuda merakla bekliyoruz…” diye noktaladı.