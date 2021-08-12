SBK Holding için devletin üç önemli kurumunu devre dışı bırakan güç kim?

"Daha büyük bir ağ, bir güç olması lazım"





"Burada açıklanabilir bir şey yok”







"SBK için devletin üç önemli kurumunu devre dışı bırakan güç kim?"





Özgür, "SBK için devletin üç önemli kurumunu devre dışı bırakan güç kim? Kim MASAK’ı, Hazineyi ve Rekabet Kurumu’nu devre dışı bırakabilir Türkiye’de? Bunu bir bakan yapabilir mi tek başına” diye sordu.Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür, Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddiaları, Sezgin Baran Korkmaz’ın holdingi SBK Holding’in ilişkilerini ve SBK’nın ABD-Türkiye ilişkilerine etkisi ile kara para aklama sürecinde yaşananları Barış Soydan’a yorumladı.Sezgin Baran Korkmaz’ın bir ‘emanetçi’ ve ‘paravan’ olduğunu söyleyen Bahadır Özgür, “Ortadaki mal varlığına ve şirketlerin büyüklüğüne bakıldığı zaman SBK Holding ile sınırlı olabilecek bir şey görünmüyor. Daha büyük bir ağ, bir güç olması lazım” dedi. Özgür, asıl önemli olan şeyin Korkmaz’ın çoğunluk hisselerine sahip olduğu Heksagon Mühendislik bünyesi altında bulunan Unico Sigorta ile ilgili şüphelerin cevaplanması olduğunu söyledi. Şirketin satıldıktan sonra satış kararından ‘yanlışlıkla oldu’ açıklaması ile vazgeçildiğini hatırlatan Özgür, Korkmaz’ın, Türkiye gündeminde en önemli tartışma konusu olduğu günlerde, Unico Sigorta isimli şirketi sattığını söyledi.Unico Sigorta’nın hisselerinin Singapur’lu bir şirkete dolaylı yoldan devredildiğini belirten Özgür, “Burada bir kaç tane soru var. Kara para davası açılmışken, iddianame kabul edilmişken ve bu isim yurtdışına kaçmışken bunun sahibi olduğu hisseler nasıl satılıyor?” diye sordu.Soydan’ın satışa dair resmi kurumlardan izin alınıp alınmadığına dair sorusu üzerine Bahadır Özür, resmi evraklarda böyle bir bilginin olmadığını söyledi.Sezgin Baran Korkmaz’ın 2020 yılında yaptığı satışlar için resmi izin aldığını belirten Özgür aynı şeyin Unico Sigorta için yapılmadığını dile getirerek şöyle konuştu:“55 gün sonra Ticaret Sicil Gazetesi’nde bir düzeltme ilanı yayınlanıyor. Heksagon yönetimi diyor ki; Mayıs ayında toplandı yönetim kurulu, hissedarlardan onay alındı oylama yapıldı biz bu şirketi satmıştık ama bu kararı sehven aldık. O yüzden Singapurlu şirketin payı sıfırdır, Heksagon’un payı yüzde 87.9’dur. Burada bir kaç soru işareti var. Rakamı, ismi, adresi yanlış yazabilirsiniz ama bu kadar büyük bir şirketin yöneticileri toplanıyor -ki bunlar sıradan insanlar da değil, önemli şirketlerde yöneticilik yapmış kişiler- toplanıyorlar ve kendilerinin en önemli şirketinin yüzde 87.9’nu Singapurlu bir şirkete satıyorlar ve 55 gün sonra dönüp ‘bunu yanlışlıkla yaptık’ diyor. Burada açıklanabilir bir şey yok”Sigorta şirketleriyle ilgili işlemlerin devlet tarafından sıkı bir denetime tabi tutulduğuna vurgu yapan Özgür, ABD’nin bu şirketlere el koyma talebini hatırlatarak bu satışın birileri tarafından engellendiğini söyledi.“Amerikan mahkemesi çok net bir şekilde Türkiye’ye el konulacaklar listesi gönderdi ve bunun içinde Heksagon da var. Bununla bağlantılı olan şirketlere ve mal varlıklarına da el koyun diyor. Anladığım kadarıyla bu iş kamuoyunda ortaya çıkınca yukardan daha güçlü bir el devreye girip ‘siz ne yapıyorsunuz, bu ilerde başımıza bela olur, bu kararı geri alın’ demiş olabilir. Bunu yapabilecek güç önemli. SBK için devletin üç önemli kurumunu devre dışı bırakan güç kim? Kim MASAK’ı, Hazineyi ve Rekabet Kurumu’nu devre dışı bırakabilir Türkiye’de. Bunu bir bakan yapabilir mi tek başına”“Nihayetinde bunlar devlet demek. Hazine dediğiniz devlettir. Bu kadar tartışılmasına rağmen hiçbir açıklama yapılmadı, soruşturma açılmadı, el koyma kararları yürürlüğe sokulmadı ve mahkeme kararları uygulanmadı”Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye ve uluslararası alandaki ilişkilerini, şirketlerinin kara para aklamada kullandığı yöntemleri, Korkmaz’ın mal varlıklarındaki akışı ve Paramount Hotel'le ilgili tartışmaları anlatan Özgür, Korkmaz’ın bir ‘paravan’ olduğunu düşündüğünü söyledi.Sezgin Baran Korkmaz meselesinin mevcut duruma bakıldığında çözülecek gibi görünmediğini, yaşananların siyasetle de ilgili olduğunu belirterek “Bu meselesinin çözümü siyasetteki değişime de bağlı” dedi.