'SBK konuşursa' korkusu büyüyor: Sekiz sayfalık liste iddiası

Cengiz Erdinç, Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili ‘sekiz sayfalık bir listenin dolaştığına' dikkat çekti. “Olay gazetecilerin çok ötesinde, toplamda yüze yakın isim var” diyen Erdinç, “Gazeteciler, hukukçular, polis müdürleri, milletvekileri vs. Kimi küçük notlar SBK'nın ardındaki asıl ilişkileri, iş dünyası ya da mafyadaki uzantıları da ima ediyor” ifadelerini kullandı.







Cengiz Erdinç’in paylaşımları şöyle…





“Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkili gazeteciler konusunda tartışmalar yaşanıyor. Olayın hem kaynağını hem de boyutlarını aktarayım. Neden isim verilmediğini anlarsınız ve bu boyutların da kamuoyunca bilinmesi gerektiğine inanıyorum.





Ortada dolaşan bir "bilgi notu" niteliğinde sekiz sayfalık bir liste var. Bilgi notu dememin nedeni şu, başlık yok, kurum yok, aslına bakılırsa belge de değil. Fakat içerdiği bilgilere baktığınızda bir "devlet bilgisi" ya da SBK tarafının bilgisiyle hazırlandığı anlaşılıyor.





Tam olarak sekiz sayfadan oluşan bu bilgi notu basın, yargı, askeriye, avukatlar, istihbarat, emniyet, iş ilişkileri, personeller, paramountta kalan kişiler, yalıya gelenler, para ödenenler ve hediye gönderilenler diye başlıklara ayrılmış.





Örneğin para ödenenler başlığı altında 21 kişi var, bunların bir kısmı gazeteci, yazar, bir kısmı adliye mensubu ya da polis müdürü.





Basın başlığı altında yer alan 22 isim var, bunların kiminin karşılığı boş çoğunda ise "çok yakınlar kuzenim diyor" ya da "aylık 7 bin nakit ödeniyor" gibi açıklamalar var.





Listedeki bilgiler başka bilgilerle çakışıyor. Örneğin yalıya gelen, düzenli para alan listelerinde yer alan bir avukatın SBK'nın kanlı bıçaklı olduğu bir ismin avukatı olduğunu, bu ilişki yüzünden avukatlığının davalı biçimde bitirildiğini biliyorum.





"E yayınla" diyecek arkadaşlara Civan davasında Selim Edes'in mahkemede söylediği "Rüşvetin belgesi mi olur pezeveng" sözünü hatırlatmak isterim. Aslında olur elbette ama hem bu belgelere hem de bazı ilişkilere ulaşmak gazetecilik olanaklarını gerçekten aşıyor.





Ayrıca bu listede örneğin Veyis Ateş yok. SBK'ya güzelleme yaptığını bildiğim başka isimler de yok. Bu yanıyla eksik ve şüphe uyandırıyor.





Listenin bütünü özellikle personeller başlığı altına düşülen notlar bir soruşturmayı gösteriyor, bu doğru da olabilir, bu hava verilmek istenmiş de olabilir. Zayıf ihtimal ama bu ABD'deki dava için burada yürütülen bir gayriresmi ya da özel soruşturma da olabilir.





Yani olay gazetecilerin çok ötesinde, toplamda yüze yakın isim var, gazeteciler, hukukçular, polis müdürleri, milletvekileri vs. Kimi küçük notlar SBK'nın ardındaki asıl ilişkileri, iş dünyası ya da mafyadaki uzantıları da ima ediyor.





Dediğim gibi, bu bilgilerden doğrulama olanağı olanları bulursam yazarım. Yazabileceğim şimdilik bu kadarı ve bunu da kamuoyunun bilmesi gerektiğini düşünüyorum.”





İşte o paylaşımlar…











