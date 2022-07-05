SBK mahkemeye başvurdu: 'Türkiye’de yargılanmak istiyorum'

ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan açılan davada yargılanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı, mahkemeden güvence istedi ve Korkmaz'ın Türkiye'de yargılanmayı istediğini bildirdi.







İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıkların avukatları katıldı.







Sözcü'nün haberine göre duruşmada, İnterpole yazı yazıldığı belirtilerek, sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın adreslerinin kişisel mahremiyet yasasına göre gönderilmediği kaydedildi.





SBK AVUKATI GÜVENCE İSTEDİ

Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Murat Volkan Dülger savunmasında, “Müvekkilim halen tutukludur. İade süreci devam etmektedir. Öncelikle ABD ve sonrasında Türkiye’ye iade kararı verildi. Biz ABD’ye iade kararını üst mahkemeye taşıdık. Bunun sonucunu bekliyoruz. Bu davada Türk Maliyesi’nin hiçbir zararı yoktur. Müvekkilimin sahibi olduğu şirketler üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını, mahkemenizce verilen tutuklama kararının kaldırılmasını ve güvence verilmesini talep ederiz” dedi.







SBK TÜRKİYE’DE YARGILANMAK İSTİYOR

Korkmaz’ın Türkiye’de yargılanmak istediğini söyleyen Dülger, “Bildiğimiz kadarıyla sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan ABD’de Utah eyaletinde Saltlake City’de bir cezaevinde tutuklu bulunmaktadırlar.” ifadelerini kullandı.





MAHKEME TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkeme, Korkmaz’ın ortağı olduğu şirketlerin mal varlıklarına el konulması kararının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti.





ABD’DEKİ SANIKLARIN İFADESİ İSTENDİ

Sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın ifadesinin ABD adli makamlarınca istinabe yolu ile alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar veren mahkeme, sanık Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı ve sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.





Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.







