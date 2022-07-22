SBK'nın arşivi sızmaya başladı: Bir gazeteci çocuğunu aratıp para istemiş

Gazeteci Erk Acarer, bir gazetecinin kendi çocuğunu aracı kullanarak Sezgin Baran Korkmaz’dan para istediğini söyledi. Acarer, bu rüşvet istemenin kaydının da Korkmaz’ın ‘arşivinde’ yer aldığını belirtti.





SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Avusturya’da tutukluyken ABD’ye iade edildi. Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde hakim karşısına çıkan Korkmaz, kaçma riski bulunduğu gerekçesiyle kefaletsiz olarak tutuklandı.





Gazeteci Saygı Öztürk, 19 Temmuz’da Sözcü’deki köşesinde Korkmaz’ın rüşvet verdiği herkesi kayda aldığını iddia etti.





‘Sadece aracılık yapan gazeteciler yok...'

TELE1’deki habere göre; gazeteci Erk Acarer de YouTube kanalında, Korkmaz hakkındaki ‘arşiv’ iddiasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Acarer, şunları dile getirdi:





“Sezgin Baran Korkmaz’da neler var? Burada kritik bilgiler edindik. Sadece aracılık yapan onu şişirmek için para alan gazeteciler yok. Bir gazeteci de çocuğunu aratarak para istemiş, para toplamış. Bu da SBK’nin arşivinde çünkü Sezgin Baran Korkmaz bunları kaydetmiş.”





Veyis Ateş'in 10 milyon Avro istediğini söylemişti

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için Veyis Ateş’in, Sezgin Baran Korkmaz’dan para istediğini öne sürmüştü. Ateş’in Korkmaz’dan istediği para miktarının da 10 milyon avro olduğu iddia edilmişti. Ateş, 22 Haziran 2021’de Odatv’ye konuşarak iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. Ateş’in suç duyurusunda bulunup bulunmadığı basına yansımadı. Korkmaz da Ateş’in kendisinden para istediğine dair ses kaydının bir bölümünü yayınlamıştı.





Daha sonra birçok ünlü gazetecinin Sezgin Baran Korkmaz’ın ünlü Paramount Oteli’nde kaldığı ortaya çıkmıştı.