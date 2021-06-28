Samanyolu Haber /Gündem / Avantacılar listesinden o da eksik kalmadı... /28 Haziran 2021 09:52

Avantacılar listesinden o da eksik kalmadı...

ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da yakalanan, Türkiye'de de kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks uçağını, eski bakan ve halen Prag büyükelçisi olan Egemen Bağış’ın da kullandığı öne sürüldü.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveisoğlu'nun haberine göre; kara para aklamakla suçlanan iş insanı Korkmaz'ın günlüğü 15 bin Euro olan uçağını kullananlar arasında Egemen Bağış'ın da olduğu belirtildi. 

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, firari Sezgin Baran Korkmaz’a ait TC-YYA kanat kod numaralı uçağı Adalet ve İçişleri eski Bakanı ve AKP Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın babası Mehmet Ağar’ın da kullandığını söylemişti.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bu uçağı kullandığı tartışmalarının ardından İçişleri Bakanlığı, seçim zamanı siyasi etik gereği uçak kiralandığını açıklamış, yalnızca Söğüt Havacılık A.Ş. ile muhatap olunduğunu söylemişti. Ayrıca, uçak masrafının Soylu tarafından karşılandığı ve şirketine faturalandırıldığı savunması yapılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avantacılar listesinden o da eksik kalmadı... Sonraki Haber >>

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:10:01