Avantacılar listesinden o da eksik kalmadı...

Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveisoğlu'nun haberine göre; kara para aklamakla suçlanan iş insanı Korkmaz'ın günlüğü 15 bin Euro olan uçağını kullananlar arasında Egemen Bağış'ın da olduğu belirtildi.







CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, firari Sezgin Baran Korkmaz’a ait TC-YYA kanat kod numaralı uçağı Adalet ve İçişleri eski Bakanı ve AKP Milletvekili Zülfü Tolga Ağar’ın babası Mehmet Ağar’ın da kullandığını söylemişti.







Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bu uçağı kullandığı tartışmalarının ardından İçişleri Bakanlığı, seçim zamanı siyasi etik gereği uçak kiralandığını açıklamış, yalnızca Söğüt Havacılık A.Ş. ile muhatap olunduğunu söylemişti. Ayrıca, uçak masrafının Soylu tarafından karşılandığı ve şirketine faturalandırıldığı savunması yapılmıştı.