Samanyolu Haber /Gündem / SBK'nın kaçışı sorulan Bozdağ hukuku hatırladı: "Yetki ve görevimi aşan konular" /07 Aralık 2022 14:38

SBK'nın kaçışı sorulan Bozdağ hukuku hatırladı: "Yetki ve görevimi aşan konular"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a kara para aklamaktan hakkında yakalama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına nasıl kaçtığını sordu. Bozdağ'ın verdiği yanıt dikkati çekti.

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TBMM'deki Adalet Bakanlığı bütçe görüşmelerine Türkiye’den kaçan ve yargılanma süreci devam eden Sezgin Bakan Korkmaz damga vurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Sezgin Bakan Korkmaz ile ilgili mahkemeler 23 Temmuz, 30 Eylül ve 1 Ekim 2020'de yurt dışına çıkış yasağı koydu. 13 Ekim'de 4. Sulh Ceza, 16 Ekim'de İstanbul 8. Sulh Ceza, 23 Ekim'de de İstanbul 8. Sulh Ceza mal varlıklarına el koydu” dedi ve şunları söyledi:

KAÇMADAN ÖNCE BAKANLA GÖRÜŞME İDDİASI
“17 Kasım'da İstanbul'da 7. Sulh Ceza Hâkimi Ramazan Çiçek tarafından hem mal varlıklarına el konulması kaldırıldı, hem de yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Kaçmadan bir gün önce İçişleri Bakanı ile odasında görüştü. Yurt dışına kaçtıktan bir gün sonra, yurt dışına çıkma yasağı ve mal varlığına el konuldu. MASAK “Kara para aklamıştır” dedi. Adalet Bakanlığınız buna alet oldu mu olmadı mı?”

“GÖREVİMİ AŞAN KONULAR”
Bakan Bozdağ ise bu soruya “Yargı yetkisi kullanılmış, bir takım kararlar verilmiş. Mahkemeler ve hakimlerle ilgili benim değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bu kararların hepsini bir gerekçesi var. Bu dosyaların her birini tek tek takip edecek bir şeyim yok, görevim de değil. Dosyayı bilmeden, kararı okumadan, bir değerlendirme yapmam yasaya da anayasaya da aykırı, yetki ve görevimi aşan konular. Yargının işleyişine karışamam.”

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