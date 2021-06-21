SBK'nın ortağı Levon Termendzhyan nasıl Lev Aslan Dermen oldu?

ABD’de 130 yıla mahkum edildi





Levon Termendhzyan, Noil Energy'nin sahibi. Aynı zamanda SBK Holding USA diye bir başka şirketi daha var. SBK Türkiye'nin kardeş şirketi. Washakie Renewable Energy şirketlerinin sahibi Jacop ve Isaiah Kingston kardeşlerle birlikte, organize bir şekilde sahte evraklarla hayali ihracat yaparak ABD Hazinesi’nden 1 milyar dolar haksız vergi iadesi ve teşvik almakla suçlanıyor. 130 yıla mahkum edildi. Hâlâ yargı süreci devam ediyor.









Bu arada Levon Termendzhyan, Türkiye'deki yatırımları nedeniyle belli ki bazı çevreler tarafından çok seviliyor, Türk vatandaşlığı da veriliyor kendisine. Adı oluyor Lev Aslan Dermen.





Kendisinin ABD mahkemelerinde verdiği ifadeye göre aslanları çok severmiş. O yüzden kendisine Aslan soyadını seçmiş.









Mansimov’un iddiası





Mübariz Mansimov Gurbanoğlu daha önce Levon Termenzhyan iddialarını “Asla bir Ermeniyle ortak olmam” diyerek yanıtlamıştı, Azerbaycan basınında. Ancak gel gör ki içeride durum farklı. İş ve para için olmuş demek ki. Öyle görünüyor. Ya da hiç farkında olmadan ilişkilendirildi Aslan'la.





Mansimov, Yalıkavak Marina'yı alırken de bilmediği (!) bir şekilde dolandırılmış.









O dönem gazetelere verdiği bazı röportajlarda sözleşme İngilizce yazıldığı için tam anlamadığını söylüyor. Ve sonraki yıllarda 'dolandırıldım' diye Türkiye'deki ortaklarından (Ağar) bahsediyor. Lev Aslan belki de bu dolandırıcılık zincirinin içinde Ağar'ın tarafındaydı. Bilmiyoruz.





Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz (SBK) ve Mansimov'un katıldığı Bereket-Yasemin Öner çiftinin nikahında şahitlerden biri de, Levon Termenzhyan. Bu üçlü sadece bu düğünde aynı karede görüntülenebiliyor.













Türkiye’deki bağlantılar





Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen) ABD'deki avukatı ünlü bir Ermeni. Mark Kirakos. Michael Jackson'un da avukatlığını yapmış, ünlülerin avukatı olarak biliniyor. Mahkemeye verdiği savunmalarda ABD'de vergi kaçakçılığı ve para aklamadan yargılanan Kingston'ların Levon'un Türkiye'deki bağlantılarını kullandığını söylüyor.





Lev Aslan Dermen'in Türkiye'de ne kadar derin bağlantıları olduğunu siz düşünün artık. ABD'dekilere kıyak geçebilecek kadar...

Yine bu savunmada Lev Aslan Dermen'in Kingston'ların aklaması gereken parasıyla Lüksemburg ve Türkiye'deki bankalar aracılığı ile İrlanda ve Hindistan'dan mal aldığı söyleniyor. Ayrıca bu süreçte lüks araçlar alım satımı yaparak da paranın aklandığı yönünde iddialar var.





Öyle görünüyor ki para aklamanın en güzel ve kolay yollarından biri modifikasyonlu araba alıp satmak.

Bu arada olayın öznelerinden Lev Aslan'ın ortağı Jacob Kingston, Türkiye'ye kaçmak üzereyken yakalanmıştı. İddianemede, bu yakalanma olayından hemen önce Türkiye'de özel bir bankadaki Lev Aslan Dermen'in hesabına yüklü miktarda para transferi yaptığı ve bununla kendisine deniz kıyısında bir ev satın aldırdığından söz ediliyor. (Para transferi tarihi, 5 Mart 2014)

Yargıç 'güvenlik görevlileri tarafından korunuyordunuz, bunun sebebini ve ilişkilerini biliyoruz' diyor ama hangi güvenlik görevlisi, hangi ülkede korunuyordu, kimler tarafından korunuyordu sorusunu sormuyor.





ABD'li yargıç ilerleyen sorgularda, söz konusu özel banka üzerinden yapılan transferin sadece bir örnek olduğunu belirtiyor ve “Türkiye'deki para transferlerinizin listesi var” diyerek aslında işin Türkiye'deki ayağından haberdar olduklarının sinyallerini veriyor.





Borajet ve Termendzhyan

Bir ara Borajet'in Yerevan’a sefer düzenleyeceği haberleri çıkmıştı, hatırladınız mı? Orada da var Lev Aslan. Borajet'i eski sahibi Ayaslı'dan almak istiyor Kingston kardeşler Ekim Alptekin aracılığı ile. Alptekin o dönem Türk-ABD İş Konseyi'nin başkanı. Sonrasında ajanlıkla da suçlandı. TV'lerde reddetti.





Bu satış işlemleri sırasında Sezgin Baran Korkmaz, Ekim Alptekin, Lev Aslan Dermen birlikte Türkiye'ye Borajet'le uçuyorlar, alım anlaşması için. Ancak burada da Yalıkavak'taki gibi bir sorun çıkıyor. 2016'da 377 Milyon Dolar değer biçilen şirket ne hikmet ise aynı yıl Aralık ayında 250 Milyon Dolar'a SBK'ya satılıyor.





Levon'a duygusal bir kıyak geçme için belki de Ermenistan uçuşları başlatılacağı haberi de o zamanlar çıkmıştı. Ya da belki de Ermenistan'ı da para aklama zincirine ekleyeceklerdi. Bilmiyoruz. Borajet'in eksi sahibi de Mansimov gibi dolandırıldığını söyleyerek dava açıyor, ama sonuç yok.





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,'ta Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı Levon Termendzhyan'ın Türkiye Vatandaşlığı verilmesini gündeme getirdi







Levon Termendzhyan'ın, Belize vatandaşlığı almak için, Belize'deki bir bakana rüşvet verdiği ortaya çıkınca, Belize Parlamentosu ve yargısı ayağa kalktığını hatırlatan Öztrak 'Bu kişi sonradan Lev Aslan Dermen olmuş. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmış. Koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye Cumhuriyeti yargısının, 419 bin nüfuslu Orta Amerika ülkesi olan Belize'nin parlamentosunun ve Belize yargısının yaptığını yapamaması bizim yüreğimizi acıtıyor.' dedi

