SBK'ya ait jet gibi Venezuela hattında MNG jetinin esrarengiz seferleri!

SBK'ya ait lüks jetin seferlerinden bazılarının İstanbul-Moskova-Karakas hattında gerçekleştiği biliniyor. Bu seferlerden birinde ABD'nin en çok arananlar listesinde yer alan Venezuela eski Başkan Yardımcısı ve su anki Petrol Bakanı Tareck el Aissami'nin seyahat ettiği ortaya çıktı.





SBK'nin Venezuela bağlantısı kadar dikkat çekmeyen bir diğer konu ise iktidara yakın diğer şirketlere ait jetlerin Venezuela'ya gerçekleştirdiği seferler. SBK'ya ait jet gibi MNG ve Ciner grubuna ait jetlerin de Venezuela'ya çeşitli tarihlerde seferler düzenlediği biliniyor.





Ahvalnews'in haberine göre MNG'ye ait TC-TSR kuyruk numaralı jetin de yine İstanbul-Moskova-Karakas hattında uçuşlar gerçekleştirdiği görülüyor. Özellikle bir uçuş güzergahı kimin taşınmış olabileceği yönünde önemli ipuçları veriyor.





MNG'ye ait Bombardier Global Express jeti 3-10 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul-Moskova-Karakas-Punta Cana-Moskova-Istanbul hattında uçuş gerçekleştiriyor.





Venezuela basınına yansıyan iddialardan birisi, ABD Hazine Bakanlığı iddianamesinde Venezuela Petrol Bakanı Tareck el Aissami ile birlikte uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama ile suçlanan, Maduro iktidarına yakın isimlerden zengin işadamı Samark Lopez olduğu yönünde.





Venezuela’nın Suriye asıllı eski Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, 2019 Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eder ve neredeyse bir ay kadar Türkiye’de kalır. Burada Erdoğan ile görüşür, altın ticaretini ilerletmek isterler. Hatta Çorum’da altın rafinerisini de ziyaret eder.





Tam bu dönemde, Maduro’nun meşru olmadığını iddia edip kendi başkanlığını ilan eden Guaido, ilginç bir iddiada bulunur. Aissami’yi kastederek, Maduro’nun üst düzey yetkilerinin Türkiye’ye kaçtıklarını duyurur.





Ama Başkan Yardımcısı Aissami bir gün sonra Rusya’da ortaya çıkar. Burada resmi görüşmeler yaptıktan sonra da Karakas’a geri döner. Burada bizi asıl ilgilendiren konu el Aissami’nin Türkiye-Rusya-Venezuela hattında gerçekleştirdiği tur. Peki El Aissami neyle seyahat etmiştir?





Evet, tahmin ettiğimiz gibi Sezgin Baran Korkmaz’in özel jetiyle. Al Aissami 23 Şubat’ta İstanbul’dan Moskova’ya, oradan da Karakas’a uçmuştur. Buraya kadar herşey normal görünüyor değil mi? En nihayetinde bir siyasinin ziyaretleri söz konusu. Ama öyle değil. Venezuela-Türkiye hattında sadece SBK’nın değil, MNG uçağının sıklıkla uçuyor olması, Peker’in iddialarını güçlendiriyor.





Özellikle MNG'ye ait jetin Karakas sonrasında Punta Cana'ya uçması bu iddiaları güçlendiriyor. Zira Lopez'in Punta Cana'da yaşadığı ve burada önemli mal varlıkları bulunduğu biliniyor. Bu uçuştan yaklaşık bir ay sonra da ABD Federal yetkilileri ile Dominik Cumhuriyeti yetkililerinin ortak düzenlediği bir operasyonla Lopez'in Punta Cana'daki villasına baskın yapılıyor. Operasyonda kendisinin yakalanamadığı ancak kendisine ait mal varlıklarına el konulduğu haberlere yansıdı.





Bu iddialar ve veriler, SBK'nin jetinin yanısıra MNG jetinin de Venezuela'da ismi uyuşturucu ve karapara aklama suçlarına karışmış, ABD'nin kara listesinde yer alan önemli isimleri Türkiye-Venezuela güzergahında taşımış olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.





ABD, 2017 yılında Tareck Al Aissami’yi uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla kara listeye aldı. Şu an Amerika’da en çok arananlar listesinde yer alan bir isim. Hakkında daha pek çok suçlama var.