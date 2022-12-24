Schengen krizi çözülüyor mu?

Türkiye'de 3,5 milyonu bulan vize başvurusuna paralel ret oranlarının da artış göstermesi üzerine Dışişleri Bakanlığı yetkilileri devreye girdi. AB üyesi ülkelerle yapılan görüşmelerin ardından, büyükelçiler vize reddinin sebebinin, pandemi nedeniyle azaltılmış hizmet karşında artan bir başvuru sayısı ve gelişigüzel hazırlanan belgeler olduğunu söyledi.







Özellikle son yıllarda artan vize başvurularına neredeyse aynı oranla gelen vize talebi reddi iş dünyasından öğrencilere kadar büyük bir kesimin en büyük problemlerinden biri olmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yaptığı görüşmeler neticesinde Schengen vizesi başvurularında yaşanan sıkıntılar çözüm yoluna girdi.







Hürriyet'te yer alan habere göre, bu kapsamda Ankara’da üç toplantı yapılırken, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı konusunda önümüzdeki dönemde AB ülkelerinin atacağı adımlar netleşti.





İŞ DÜNYASI VE ÖĞRENCİLER İÇİN ACİL VİZE



Edinilen bilgiye göre, Ankara’da bulunan AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri vize konusunda, “Personel sayımızı artırmaya çalışacağız. Aracı vize kuruluşlarından teknik destek alacağız. Özelikle iş dünyası ve öğrenciler için acil vize kanalı açacağız” taahhüdünde bulundu.







Avrupa ülkelerine Türkiye’den ortalama her yıl 1.2 milyon vize başvurusu olduğu bilgisini paylaşan Dışişleri yetkilileri, 2020 ve 2021’de pandemi nedeniyle vize başvurularının 200 bine kadar düştüğünü, bunun üzerine ise birçok AB ülkesinin vize birimlerini kapattığını veya personelini azalttığını belirtti. Ayrıca iki yıldır (2020-2021) pandemi nedeniyle vize başvurusu yapmayan; eğitimini, ziyaretini, ticaretini ve turizmini erteleyenlerin de başvurularıyla 2022 yılında toplam sayının 3.5 milyona ulaştığı ifade edildi.







'VİZEYİ AZALTMADIK'



Avrupalı büyükelçilerin, "Vizeyi azaltmadık, pandemi nedeniyle azaltılmış hizmetimiz karşında artan bir başvuru sayısı bulduk. 2019 yılı ile karşılaştırıldığında daha fazla vize veriyoruz. Vize başvurularında ret sayısında da özel bir artış yok. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de gelişigüzel başvuru yapılması ve eksik belge" dediği aktarıldı.







Yetkililer, Türkiye’den Shengen ülkelerine yapılan iltica başvurularındaki artışın da vize konusunda bazı ülkeleri daha hassas yaptığına dikkat çekti.







AB ülkelerinin büyükelçileriyle yapılan üç toplantıdan birinin vize almakta zorlanan Erasmus öğrencileri için özelikle Ulusal Ajans’ta yapıldığı öğrenildi. Vize konusunda önceliğin eğitim amaçlı yurtdışına çıkacak öğrencilere verileceği ve kolaylık sağlanacağı da belirtildi.

