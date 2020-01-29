Schengen vizesi alacaklar dikkat: Zam geliyor

Schengen vize ücreti 2 Şubat'tan itibaren 20 Avro zamlanarak 60 Avro'dan 80 Avro'ya çıkacak. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, vize başvuru ücretlerinin 80 Avro'ya yükseltilmesine şubat ayında onay vermişti.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), tarafından yapılan açıklamaya göre Schengen vize ücretlerine 2 Şubat’ta 20 Avro zam geliyor. Konu hakkında TÜRSAB’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Yeni Vize Kanunu gereğince, Schengen vize başvuru ücreti 2 Şubat 2020 itibariyle 60 Avro'dan 80 Avro'ya yükseltilmiştir. 2 Şubat 2020 tarihi itibariyle şubelerimiz tarafından 80 Avro tahsil edilecek. Başvuru sırasında vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur.





Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına euro olarak tahsil edilmektedir.