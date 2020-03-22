Samanyolu Haber /Gündem / Schengen vizesi için başvuranların 80'er Euro'su iade edilmedi /22 Mart 2020 12:20

Schengen vizesi için başvuranların 80'er Euro'su iade edilmedi

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında aralarında Türkiye’nin de olduğu pek çok ülke seyahat kısıtlamaları getirdi. Bu çerçevede, AB üyesi ülkeler de Türkiye vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu. Ancak alınan 80'er Euroluk vize ücreti iade edilmedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre, ancak daha yasak gelmeden önce vize başvurusunda bulunan Türkiye vatandaşlarından alınan vize ücretlerinin iade edilmeyeceği açıklandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Schengen vizesi almak için 80 euro ücretle başvuruda bulunan Türk vatandaşlarının seyahat kısıtlaması olmadığı dönemde vize başvurularını kabul etmişti.

Ancak korona önlemleri nedeniyle seyahat kısıtlaması gelince, vatandaşların pasaport ve belgelerini iade etti. Ancak ne ileri tarihli vize verdi, ne de vize ücretini geri iade etti.

Vatandaşlara pasaport iadesi yapılırken verilen bilgilendirme yazısında, alınan önlemler çerçevesinde vize başvurularının “karara ulaşmadan kapatılacağı”, ancak bu iptalin Türkiye vatandaşının başvurusu tarihçesinde olumsuz bir kayıt oluşturmayacağı bildirildi.

Ancak alınan Schengen vizesi için alınan 80 euro ücretin ise “vize başvuru ve servis için ödenen ücretler” olduğu gerekçesiyle, iade edilmeyeceği de ifade edildi.
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