Samanyolu Haber /Dünya / Schengen vizesinde kolaylık getiriliyor: Kimleri kapsayacak? /18 Temmuz 2025 09:29

Schengen vizesinde kolaylık getiriliyor: Kimleri kapsayacak?

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'den yapılan Schengen kısa süreli vize başvuruları için yeni kolaylıklar sunacak kararı duyurdu. Peki, bu uygulamada gereken şartlar nelerdir? İşte, ayrıntılar...

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Türkiye vatandaşları için Avrupa seyahatinde en büyük engellerden biri olan Schengen vizesinde önemli bir kolaylık açıklandı. 

Avrupa Birliği Komisyonu, kurallara uyan ve düzenli olarak seyahat eden Türk vatandaşlarına yönelik yeni vize düzenlemesi getirdi. Bu sayede tekrar vize başvurularında daha uzun süreli ve çok girişli vizeler verilecek. Peki, bu uygulamada gereken şartlar nelerdir? İşte, ayrıntılar...

VİZE SÜRELERİ NASIL BELİRLENECEK?
Cumhuriyet'te yer alan habere göre yeni düzenlemeye göre önceki vize süresi ve son başvuru tarihine bağlı olarak şu şekilde çok girişli vizeler verilecek:

Önceki vizesinin bitişinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapanlara: 6 Aylık Vize

Önceki 6 aylık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara: 1 Yıllık Çok Girişli Vize

Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara: 3 Yıllık Çok Girişli Vize

Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara: 5 Yıllık Çok Girişli Vize

Not: Vize süresi pasaport süresinden uzun olamaz. Pasaport süresinin bitiminden en az 3 ay önce vize geçerliliği sona erecek.

KARAR HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?
Bu yeni vize kolaylığı şu ülkeler için geçerli olacak:

Belçika, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya ve İsveç.

KİMLER YARARLANABİLECEK?
Daha önce Schengen vizesi almış,

Schengen kurallarına uymuş,

Sürekli ve düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları.

 

 
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