Schengen vizesinde kriz büyüyor: İşte son durum!

30 HAZİRAN 2025'E KADAR YANIT YOK





'VİZENİN YOLUNU AÇARSAK TÜRKİYE'DE KİMSE KALMAZ'

Avrupa Birliği ülkelerinin yetkilileri, Türk vatandaşlarına vize verilmesinin sınırsız bir göç dalgası yaratabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle, Diplomatlar tarafından, 'Türklere vizeyi kolaylaştırırsak kimse kalmaz. Herkes Avrupa'ya gitmek ister' şeklinde yorumlar yapılıyor.

Türkiye'den Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine yapılan vize başvuruları hızla artarken, vize şartları daha da sertleştirildi. Süreler uzatıldı ve itiraz hakkı tamamen ortadan kaldırıldı. 2019'dan bu yana vize başvurularındaki ret oranları Almanya'da yüzde 26.5'e ulaştı, bu oran vize işlemleri sonuçlanmayanları kapsamıyor.Almanya ise vizeleri reddedilen kişilerin itirazlarına 30 Haziran 2025'e kadar yanıt vermeyeceğini açıkladı. İtiraz sürecinin yanı sıra, vize işlemleri bekletiliyor ve reddedilen vizelerle ilgili dava açmak, gerekli sürelerin kaçırılması nedeniyle oldukça zor bir hale geliyor.Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre, Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması'na rağmen, Türk vatandaşlarına vizeyi kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırmış durumda. Bunun nedeni, vize alıp Avrupa'ya gelenlerin çoğunun ekonomik göç niyetinde olduğu şeklinde açıklanıyor.