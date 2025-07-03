Samanyolu Haber /Dünya / Schengen vizesinin sonu mu geliyor? /03 Temmuz 2025 10:36

Schengen vizesinin sonu mu geliyor?

Avrupa'da serbest dolaşımı mümkün kılan Schengen uygulaması art arda gelen sınır kontrolleriyle giderek işlevsizleşiyor. Polonya'nın da denetim kararı alması "sistem çöküyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) içinde büyük ölçüde serbest dolaşımı mümkün kılan Schengen uygulaması birçok Avrupa ülkesinin geçici sınır kontrollerine başlaması nedeniyle zora girdi.

Son olarak Polonya da Almanya ve Litvanya sınırlarında denetimleri geri getireceğini açıkladı. Polonya'nın kararıyla Schengen Bölgesi'nde geçici sınır denetimi uygulayan ülke sayısı 12'ye yükselecek.

DW Türkçe'nin haberine göre Polonya Başbakanı Donald Tusk, 7 Temmuz itibarıyla Almanya ve Litvanya ile olan kara sınırlarında kontrol uygulamasına geçileceğini duyurdu. Tusk, "Amaç, düzensiz göçmen akışını kontrol altına almak ve en aza indirmek" dedi. Almanya'nın sınır kontrollerini sıkılaştırma kararının ardından bu adımın kaçınılmaz olduğunu belirten Tusk, "Almanya göçmenlerin girişini reddediyor, bu da gerginlik yaratıyor" diye konuştu.

Schengen sistemi baskı altında
AB Komisyonu kurallarına göre, Schengen Bölgesi'ndeki iç sınır kontrolleri yalnızca belirli koşullarda ve sınırlı sürelerle uygulanabiliyor. Ancak şu anda Almanya, Fransa, Avusturya, Danimarka ve Hollanda dahil olmak üzere 11 ülke bu istisnayı yürürlükte tutuyor. Komisyon Sözcüsü Markus Lammert, Polonya'nın henüz resmi bildirimde bulunmadığını ancak konuyla ilgili temas halinde olduklarını bildirdi. Lammert, "Üye ülkelerle yakın temas halindeyiz. Bu kontroller belirli şartlar altında geçici olarak mümkündür" dedi.

AP'de rahatsızlık
Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı milletvekilleri yaşanan süreci Schengen sisteminin sonunun başlangıcı olarak değerlendiriyor. SPD'li milletvekili Birgit Sippel, "Almanya'nın merkezdeki konumu nedeniyle başlattığı her kontrol zincirleme etki yaratıyor" dedi. Schengen'in içten içe parçalandığını söyleyen Sippel, bunun yalnızca ekonomiyi değil, Avrupa halklarının Avrupa'ya olan güvenini de sarsacağını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Schengen vizesinin sonu mu geliyor? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:06:38