11 Ekim 2025 18:25

Schengen yeni dönem başlıyor

Schengen yeni dönem başlıyor

Avrupa Birliği, 12 Ekim itibarıyla Şengen Bölgesi’ne girişlerde pasaport damgalama dönemini bitiriyor. Yeni Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi ile yolcuların kimlik ve biyometrik verileri dijital olarak kaydedilecek.

Avrupa Birliği (AB), Şengen Bölgesi’ne giriş yapan yolcuların işlemlerini dijital ortama taşıyor. Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES), 12 Ekim itibarıyla yürürlüğe giriyor. Yeni uygulamayla birlikte üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarına artık damga vurulmayacak; bunun yerine giriş-çıkış tarihleri, pasaport bilgileri, parmak izi ve yüz tanıma verileri elektronik olarak kaydedilecek.

Sistem, ilk kez giriş veya çıkış yapan yolculardan biyometrik verilerin alınmasını öngörüyor. Sonraki seyahatlerde ise kimlik doğrulaması çok daha kısa sürede tamamlanacak.

AB Komisyonu’nun açıklamasına göre, sistemin devreye alınması 6 aylık bir geçiş süreci boyunca kademeli şekilde gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında her üye ülke, yeni dijital sistemin hangi sınır kapılarında ve ne zaman kullanılmaya başlanacağına kendisi karar verecek. Böylece hem sınır güvenlik birimlerinin hem de yolcuların yeni düzene uyum sağlaması amaçlanıyor.

Geçiş dönemi tamamlandığında pasaport damgalama dönemi sona erecek ve tüm sınır noktalarında işlemler tamamen elektronik ortamda yürütülecek.

EES sayesinde sınır geçişlerine ilişkin verilerin daha güvenilir biçimde toplanması, vize süresini aşan kişiler ile kimlik sahtekarlığı vakalarının daha kolay tespit edilmesi bekleniyor. Uygulamanın temel amacı ise Şengen Bölgesi’ne düzensiz girişlerin önüne geçmek ve güvenliği artırmak.
