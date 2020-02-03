Schengen'de vize kuralları değişti: İşte yürürlüğe giren değişiklikler

3 Şubat'tan itibaren 22 Avrupa Birliği ülkesinde yürürlüğe giren yeni yasa çerçevesinde vize ücretleri artırıldı, vize başvuru süresi uzatıldı.







Olumlu bir vize geçmişine sahip düzenli yolculara, bir ila beş yıl kademeli olarak artan süreyle çoklu giriş vizesi verilmesi kolaylaştırıldı.





Euronews Türkçe 'nin haberine göre ayrıca başvuru formunu elektronik ortamda doldurma imkânı sağlanacak.





Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada turizm ve ekonominin canlanmasının önemine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:





"Turizm ve Avrupa ekonomisi bizim için önemli. Avrupa Birliği ülkeleri dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler arasında bulunuyor. Son 9 yıl içerisinde vize talebinde büyük artış yaşandı. Göç ve güvenlik kaygılarını gidererek vize sürecini kolaylaştırmayı hedefliyoruz."





Kural değişiklikleri, Avrupa Birliği'ne seyahat etmek isteyen dünyadaki bütün ülkelerin vatandaşlarını yakından ilgilendiriyor.





105 ülkenin vatandaşları Avrupa Birliği'ne seyahat etmek için vize talebinde bulunmak durumunda.





Haberde aktarılana göre, değişikliler madde madde şöyle:





- Haziran 2019'da hem Avrupa Parlamentosu hem Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilen yeni yasa ile kısa süreli Schengen vizesi ücretleri 60 Euro'dan 80 Euro'ya çıkarıldı.





- Schengen vizesi başvuruları seyahatten 6 ay ve en geç 15 gün öncesine kadar yapılabilecek. Daha önce bu süre üç ay idi. Avrupa Komisyonu böylece turist ve iş insanlarının seyahatlerini daha iyi planlayabileceğini ifade ediyor.





- Başvuru formunu elektronik ortamda doldurup imzalama olanağı sağlanacak.





- Olumlu bir vize geçmişine sahip düzenli yolculara, 1 ile 5 yıl arasında kademeli olarak artan süreyle çoklu giriş vizesi verilmesi kolaylaştırılacak. Böylece turistler ve iş insanları para ve zaman kazanabilecek, sık sık vize talebinde bulunmak durumunda kalmayacaklar.





- Daha önce olduğu gibi vize taleplerine azami 15 gün içerisinde cevap verilecek. Daha fazla araştırma gerektiren bazı özel durumlarda ise bu süre 45 günü bulabilecek.





- Schengen Bölgesi 22 Avrupa Birliği ülkesini kapsıyor. Buna, özel anlaşmalar ile Schengen bölgesinde bulunan 4 ülke (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsveç) daha ekleniyor. Böylece Schengen Bölgesi içerisinde toplam 26 ülke vize talep ediyor.