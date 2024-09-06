Schengen'de yeni dönem!

Türkiye vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularındaki mağduriyeti sürerken, Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Birliği'ne önerilerde bulunduğu kaydedildi. Bakanlık, öğrenciler, akademisyenler, iş insanları ve tıbbi gerekçelerle yapılan başvurulara öncelik isterken, talep edilen belgelerin de azaltılmasını istedi.



Gazete Oksijen'den Metin Kaan Kurtuluş'un haberine göre; Dışişleri Bakanlığı’nın önerileri arasında Schengen Bölgesi’ne üye olmayan Batı ülkelerinden geçerli vizesi olan Türk vatandaşlarının AB ülkelerine seyahat etmek için tekrar vizeye başvurmak zorunda kalmaması var.



Brüksel’in bu formülü kabul etmesi durumunda, örneğin ABD veya Birleşik Krallık vizesi olan bir Türk vatandaşı, Schengen vizesi bürokrasisini atlayarak AB ülkelerine seyahat edebilecek.



Öte yandan Türkiye, Schengen başvurularında talep edilen belgelerin de azaltılmasını istedi. AB ülkeleri, pandemiden sonra birçok konsolosluk ve büyükelçiliğe Türkiye’den yapılan vize başvurusu sayısının arttığını ve işçi açığı oluştuğunu, bunun da gecikmelere sebep olduğunu söylüyor.



Ankara, ayrıca bir AB ülkesinin Türkiye’deki misyonuna çok fazla vize başvurusu yapıldıysa o misyonun değerlendirmeler için başka bir Schengen Bölgesi ülkesinin temsilciliklerinden yardım almasını önerdi. Bazı AB ülkelerinin süreçleri hızlandırmak için yıl sonuna kadar vize departmanı çalışanı sayısını artırmayı planladığı da kaydedildi.



Dışişleri Bakanlığı, öğrencilerin, akademisyenlerin, iş insanlarının, TIR sürücülerinin başvurularının yanı sıra tıbbi gerekçelerle yapılan Schengen vizesi başvurularına da öncelik verilmesini önerdi.



Bu meslek gruplarından birçok kişi, geciken vizeler nedeniyle zamanında seyahat edemediklerinden şikayet ediyorlardı.