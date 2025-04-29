Samanyolu Haber /Gündem / Schengen'de yeri kriz: Şirket sırlarını vermeyene vize yok! /29 Nisan 2025 09:44

Schengen'de yeri kriz: Şirket sırlarını vermeyene vize yok!

Schengen vizesi için istenen 35'e yakın evrak arasında artık şirketlerin 3 aylık tüm harcama kayıtları da bulunuyor. Binlerce sayfalık dökümü sunmayan firmalar kara listeye alınıyor, çalışanları vize alamıyor. İşte vize krizindeki yeni perde...

SHABER3.COM

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki vize sorunu, yeni uygulamalarla daha da karmaşık hale geldi. Krizin en dikkat çeken yönü, başvurularda talep edilen belge şartlarının giderek ağırlaşması.

Yandaş Sabah'ın haberine göre, Schengen vizesine başvuran Türk şirket çalışanlarından artık yalnızca bireysel evraklar değil, şirketin son üç aylık tüm harcama dökümleri de isteniyor. Şirket faaliyet belgeleri ve banka hareketleri olmadan başvurular kabul edilmiyor.

Uzmanlara göre bu durum, hem ticari sırların riske girmesi hem de firmaların kara listeye alınma tehdidi nedeniyle ciddi bir krize işaret ediyor. Daha önce bu belgeleri talep etmeyen ülkelerin, son dönemde evrak eksikliği gerekçesiyle başvuruları reddettiği ve bazı şirketleri kara listeye almak üzere rapor hazırladığı belirtiliyor. Uygulamanın, vize tarihinde eşi benzeri görülmediği vurgulanıyor.

Bu gelişmeler, Türk iş dünyası açısından hem maddi kayıplar hem de Avrupa ile ilişkilerde yeni bir gerilim anlamına geliyor.

SCHENGEN VİZESİ NASIL ALINIR?
Genel olarak istenen belgeler şunlar:

Pasaport (En az 2 boş sayfa, son 10 yıl içinde alınmış, en az 3 ay geçerli)
Vize başvuru formu (İlgili ülkeye ait, eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış)
Biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
Seyahat sağlık sigortası (En az 30.000 € teminatlı)
Uçuş ve otel rezervasyonları (ya da davetiye)
Finansal durum belgeleri (banka dökümü, maaş bordrosu, varsa şirket evrakları)
İş/Sosyal durum belgeleri:
Çalışanlar için: SGK dökümü, işyeri yazısı
Şirket sahipleri için: Vergi levhası, faaliyet belgesi
Öğrenciler için: Öğrenci belgesi
Emekliler için: Emekli maaş belgesi

Randevu günü evraklarınızı teslim edin ve parmak izi (biyometri) verin. Ücretler 2024 itibarıyla ortalama 80-100 euro civarında. Vize sonucu genellikle 7-15 iş günü içinde çıkar.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Schengen'de yeri kriz: Şirket sırlarını vermeyene vize yok! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:06:04