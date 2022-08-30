Scholz: Avrupa'yı genişletelim

VOA'nıngöre, Başbakan Scholz, "Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan tam üyelik için tüm teknik gereklilikleri karşılıyor. Onların tam üye olmalarını sağlamak için çalışacağım" dedi. Scholz, birliğin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ı da kapsayacak şekilde genişlemesini desteklemeye “kararlı” olduğunu söyledi.Scholz Avrupa Birliği'ni, büyüyerek, iç bölünmelerin üstesinden gelmesine ve Rusya ve Çin gibi dış rakiplere karşı koymasına yardımcı olacak bir dizi değişiklik üzerinde anlaşmaya çağırdı.Olaf Scholz, AB'nin, oybirliği yerine çoğunluk oyu ile daha fazla karar alarak, üye sayısını 27'den 30'a, hatta 36 ülkeye çıkaracak şekilde genişlemeye "uyum sağlaması" gerektiğini söyledi."Oybirliği ilkesine bağlılık yemininin yalnızca harekete geçme baskısı düşük olduğu sürece işe yaradığını unutmamalıyız" diyen Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin AB'nin değişmesi için bir uyandırma çağrısı olduğunu savunduAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'yı, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşını desteklemenin sonuçları hakkında Moskova’ya "açık bir sinyal" göndermeye çağırdı.Prag'da yaptığı konuşmada AB ülkelerinin Rusya'ya karşı daha birlik halinde bir duruş sergilemesi gerektiğini savunan Scholz, büyüyen bir Avrupa Birliği'ne, iç bölünmelerin üstesinden gelmesine ve Rusya ve Çin gibi dış rakiplere karşı koymasına yardımcı olacak bir dizi değişiklik üzerinde anlaşmaya varması çağrısında bulundu.Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son aylarda yaptığı önerileri yineledi. Ancak, AB'nin hantal karar alma süreçlerinde oyların üçte iki çoğunlukla geçmesine izin verecek şekilde reform yapmaktan korkan daha küçük ülkeler tarafından bu öneri ihtiyatla karşılanacak gibi görünüyor. Demokrasi ilkesi temelli olan "her oyun eşit ağırlığı olduğu kuralının" da reforme edilmesi önerisi de gündemde ancak bu, küçük ülkelerin söz hakkının azalacağı endişesine yol açıyor.Son yıllarda Avrupa Komisyonu ile Macaristan ve Polonya hükümetleri arasında, Brüksel'in bu ülkeleri, bloğun temel değerlerini ve hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal etmekle suçlamasıyla birlikte gerginlikler arttı.Öte yandan Scholz, askeri harcamalar konusunda yakın zamana kadar diğer NATO ülkelerinin gerisinde kalan Almanya'nın, önümüzdeki yıllarda hava savunmasına büyük yatırım yapmayı planladığını söyledi.