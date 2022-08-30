Samanyolu Haber /Dünya / Scholz: Avrupa'yı genişletelim /30 Ağustos 2022 09:07

Scholz: Avrupa'yı genişletelim

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Prag'daki Charles Üniversitesi’ndeki konuşmasında, Avrupa Birliği'nin genişlemesinin Avrupalılar’ın çıkarına olacağını söyledi. Scholz, Schengen bölgesinin, Avrupa Birliği'nin korunması ve genişletilmesi gereken en büyük başarılarından biri olduğunu dile getirdi.

SHABER3.COM

VOA'nın haberine göre, Başbakan Scholz, "Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan tam üyelik için tüm teknik gereklilikleri karşılıyor. Onların tam üye olmalarını sağlamak için çalışacağım" dedi. Scholz, birliğin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan’ı da kapsayacak şekilde genişlemesini desteklemeye “kararlı” olduğunu söyledi.

Scholz Avrupa Birliği'ni, büyüyerek, iç bölünmelerin üstesinden gelmesine ve Rusya ve Çin gibi dış rakiplere karşı koymasına yardımcı olacak bir dizi değişiklik üzerinde anlaşmaya çağırdı.

Olaf Scholz, AB'nin, oybirliği yerine çoğunluk oyu ile daha fazla karar alarak, üye sayısını 27'den 30'a, hatta 36 ülkeye çıkaracak şekilde genişlemeye "uyum sağlaması" gerektiğini söyledi.

"Oybirliği ilkesine bağlılık yemininin yalnızca harekete geçme baskısı düşük olduğu sürece işe yaradığını unutmamalıyız" diyen Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin AB'nin değişmesi için bir uyandırma çağrısı olduğunu savundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa'yı, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşını desteklemenin sonuçları hakkında Moskova’ya "açık bir sinyal" göndermeye çağırdı.

Prag'da yaptığı konuşmada AB ülkelerinin Rusya'ya karşı daha birlik halinde bir duruş sergilemesi gerektiğini savunan Scholz, büyüyen bir Avrupa Birliği'ne, iç bölünmelerin üstesinden gelmesine ve Rusya ve Çin gibi dış rakiplere karşı koymasına yardımcı olacak bir dizi değişiklik üzerinde anlaşmaya varması çağrısında bulundu.

Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son aylarda yaptığı önerileri yineledi. Ancak, AB'nin hantal karar alma süreçlerinde oyların üçte iki çoğunlukla geçmesine izin verecek şekilde reform yapmaktan korkan daha küçük ülkeler tarafından bu öneri ihtiyatla karşılanacak gibi görünüyor. Demokrasi ilkesi temelli olan "her oyun eşit ağırlığı olduğu kuralının" da reforme edilmesi önerisi de gündemde ancak bu, küçük ülkelerin söz hakkının azalacağı endişesine yol açıyor.

Son yıllarda Avrupa Komisyonu ile Macaristan ve Polonya hükümetleri arasında, Brüksel'in bu ülkeleri, bloğun temel değerlerini ve hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal etmekle suçlamasıyla birlikte gerginlikler arttı.

Öte yandan Scholz, askeri harcamalar konusunda yakın zamana kadar diğer NATO ülkelerinin gerisinde kalan Almanya'nın, önümüzdeki yıllarda hava savunmasına büyük yatırım yapmayı planladığını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Scholz: Avrupa'yı genişletelim Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:39:57