Samanyolu Haber /Gündem / Scholz Çin ziyareti sonrasında Biden’la konuştu /07 Kasım 2022 13:22

Scholz Çin ziyareti sonrasında Biden’la konuştu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, ABD Başkanı Joe Biden ile dün gece telefonda görüştüğü açıklandı.

SHABER3.COM

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Scholz’un, Biden ile Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaret ve Ukrayna’daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Olaf Scholz’un Pekin’e yaptığı ziyaret hakkında ABD Başkanı Biden’a bilgi verdiği ve iki liderin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in nükleer silahların kullanımına ve kullanım tehdidine karşı yaptığı net açıklamayı takdirle karşıladığı vurgulandı.

Görüşmede, Biden ve Scholz’un, Rusya’nın Ukrayna’da başta enerji tedarik tesisleri olmak üzere sivil altyapıyı bombalamaya devam etmesini kınadığı aktarılan açıklamada, iki liderin, Ukrayna’yı desteklemeye devam etme kararlılıklarını yineledikleri ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Scholz Çin ziyareti sonrasında Biden’la konuştu Sonraki Haber >>

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

44. Avrasya maratonu koşuldu

44. Avrasya maratonu koşuldu

[ Harun Tokak ] Ezan

[ Harun Tokak ] Ezan

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

Dumur eden sokak röportajı: 7 bin lira maaşla 29 milyonluk ev almış

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

'TOGG fabrikası' palavrasını ortaya çıkaran isimden yeni paylaşım

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

İzmir'de korkutan deprem, caminin minaresi yıkıldı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:40:59