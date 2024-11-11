Scholz: Güven oylaması Aralık'ta yapılabilir

Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz'un, koalisyon ortağı Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almasıyla tırmanan krizde erken seçiminöne çekilmesi ihtimali doğdu. Başbakan Scholz, daha önce Ocak ayı olarak telaffuz ettiği meclisteki güven oylamasının Noel, yani 24 Aralık öncesine alınabileceğini söyledi.





DW Türkçe'deki habere göre Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'ye konuşan Scholz, "Güven oylamasının Noel öncesinde yapılması benim için asla sorun değil" dedi. Bunun için SPD meclis grup başkanı Rolf Mützenich ile ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) lideri Friedrich Merz'in bir tarih üzerinde uzlaşması gerektiğini belirten Scholz, "Mützenich ve Merz uzlaşırlarsa buna göre hareket ederim. Koltuğuma yapışmıyorum" diye konuştu. Erken seçimden korkmadığı mesajı veren Başbakan, anketlerde açık ara önde giden CDU ile aradaki farkın kapatılabileceğini söyledi.





Scholz, FDP'li Maliye Bakanı Lindner'i sert ifadelerle eleştirerek görevden almış ve Federal Meclis'te 15 Ocak'ta güven oylaması yapılmasını gündeme getirmişti. CDU lideri Merz ise koalisyondaki SPD ve Yeşiller'in mecliste çoğunluğa sahip olmamaları nedeniyle güven oylamasının derhal yapılmasını talep etmişti. Scholz'un kaybetmesi beklenen güven oylamasının ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 21 gün içinde Federal Meclis'i feshetmesi ve 60 gün içinde erken seçimlere gidilmesi gerekiyor.





Dün açıklanan son kamuoyu yoklamasına göre Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) yüzde 32'lik oy oranıyla birinci siyasi güç konumundayken aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 19 ile ikinci sırada yer alıyor. Scholz'un partisi SPD'nin oy oranı yüzde 15, Yeşiller'in yüzde 10 ve koalisyondan ayrılan FDP'nin oy oranı ise yüzde 4 civarında.





Trump açıklaması: Saf değilim, korku da duymuyorum

Scholz, ABD'de Donald Trump'ın Başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından ikili ilişkilerdeki beklentilerle ilgili açıklamalarda da bulundu. Trump ile iş birliği konusunda saf olmadığını ancak korku da duymadığını belirten Almanya Başbakanı, işleyen bir transatlantik ilişki için çabalamaya devam edeceğini ifade ederek "Kabaca ifade edebilirsem benim prensibim hep şudur: Salonda bulunanlarla dans edilir ve bu, ABD'nin müstakbel başkanı için de geçerli" ifadelerini kullandı.





Trump, bir önceki ABD Başkanlığı döneminde, düşük askerî harcamalar, Rusya'dan doğal gaz taşıyan Kuzey Akım boru hattı, Almanya'nın ticaret fazlası gibi konularda Almanya'yı sert bir şekilde eleştirmişti. Almanya'nın aradan geçen zamanda NATO'nun, üye ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırması hedefine ulaştığını kaydeden Scholz, Trump'tan Biden'ın Almanya'ya uzun menzilli ABD füzeleri konuşlandırma taahhüdüne bağlı kalmasını beklediğini söyledi.





Elon Musk'ın "deli" yorumuna yanıt

Scholz, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X ve teknoloji firması Space X'in sahibi milyarder iş adamı Elon Musk'ın, Almanya'da koalisyonun dağılması konusunda attığı mesajla ilgili soruyu da yanıtladı. Musk, X'te "Olaf, Almanya krizdeyken Ukrayna'ya daha fazla para vermek istemediği için Maliye Bakanı'nı kovdu" mesajı paylaşan bir kullanıcıya yanıt olarak Almanca "Olaf deli" diye yazmıştı.





Kendisine Musk'ın mesajı sorulan Başbakan Scholz, "Onur duydum" dedi ve "Teknoloji milyarderlerinin dediklerini yorumlamıyorum. Bazen bazı teknoloji şirketlerinin devletlerden daha güçlü olduğu izlenimi uyansa da kendisi bir devlet başkanı değil" diye devam etti.





Trump ile ilk telefon görüşmesi

Diğer yandan Scholz'un ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Pazar akşamı Donald Trump ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdiği bildirildi.





Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Scholz'un Trump'a "iki ülke arasında on yıllardır başarıyla yürüyen iş birliğini sürdürme" isteğini dile getirdiğini kaydetti. Scholz'un seçim başarısından dolayı Trump'ı bir kez daha tebrik ettiğini belirten Hebestreit, iki liderin Avrupa'ya barışı geri getirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabık kaldığını ifade etti.