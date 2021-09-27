Samanyolu Haber /Dünya / Scholz ilk mesajı verdi: Yeşiller ve FDP ile hükümet kurulacak /27 Eylül 2021 10:56

Scholz ilk mesajı verdi: Yeşiller ve FDP ile hükümet kurulacak

Almanya seçiminin geçici resmi sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD), yüzde 25.7 ile birinci parti konumunda yer alırken Merkel başbakanlığında iktidar olan Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik tarihinin en düşük oy oranıyla ikinci parti oldu.Seçimi kazandığını duyuran SPD başbakan adayı Olaf Scholz, koalisyonu Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile kurabileceğini belirtti.

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DW'nin aktardığına göre, Scholz, "CDU seçmenden hükûmette olmamaları gerektiği mesajını aldı. Hükûmeti bizim kurmamız gerektiği mesajını verdiler, SPD, Yeşiller ve FDP partilerini güçlendirdiler. Gelecek hükûmette bu partiler olmalı" dedi.

Scholz, gelecek hükümetin önünde "üç büyük zorluk" olacağını söyledi ve şöyle sıraladı: Toplumda daha çok saygı oluşturmak, ülkedeki endüstriyi modernleştirmek, insan eliyle meydana gelen iklim değişikliğini durdurmak ve yavaşlatmak

Geçici resmi sonuçların açıklanmasının ardından liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in kurulacak hükümet için kritik bir rol oynayacağı belirtiliyor. 

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