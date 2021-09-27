Scholz ilk mesajı verdi: Yeşiller ve FDP ile hükümet kurulacak

DW'nin aktardığına göre, Scholz, "CDU seçmenden hükûmette olmamaları gerektiği mesajını aldı. Hükûmeti bizim kurmamız gerektiği mesajını verdiler, SPD, Yeşiller ve FDP partilerini güçlendirdiler. Gelecek hükûmette bu partiler olmalı" dedi.







Scholz, gelecek hükümetin önünde "üç büyük zorluk" olacağını söyledi ve şöyle sıraladı: Toplumda daha çok saygı oluşturmak, ülkedeki endüstriyi modernleştirmek, insan eliyle meydana gelen iklim değişikliğini durdurmak ve yavaşlatmak





Geçici resmi sonuçların açıklanmasının ardından liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller'in kurulacak hükümet için kritik bir rol oynayacağı belirtiliyor.





