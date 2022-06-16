Scholz, Macron ve Draghi Kiev'de

Macron, Olaf Scholz ve Mario Draghi'nin ziyareti, "Avrupa ailesine" katılmak isteyen Ukrayna hükümetine verilen desteği sembolize ediyor.



Paylaşılan görüntülerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Scholz ve Draghi'nin özel bir trene bindikleri ve bir masa etrafında sohbet ettikleri görülüyor. Trenin TSİ 09.40 civarında Kiev'e ulaştığı bildirildi.



AB'nin 'lokomotif' ülke liderleri, AB'ye üyelik süreci ve Rus işgaline karşı Batı'dan silah sevkıyatının hızlandırılmasını isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile başkent Kiev'de görüşecek.



Geçtiğimiz gün Romanya'daki NATO üssünü ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "kahramanca direnen Ukrayna halkına net siyasi mesajlar verilmesi gerektiğini" belirtmişti.



Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez Kiev'i ziyaret eden liderler, Ukrayna'nın AB'ye katılımını destekliyor ancak bunun uzun bir süreç olduğunu belirtiyor.



Zelensky, silah yardımının artırılması çağrısında bulunurken, ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımında bulunacaklarını duyurdu.



Biden, yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve Rusya ile devam eden savaşı ele aldıklarını kaydetti.



Görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını sürdüreceğini dile getirdiğini belirten Biden, "Zelenskiy'i ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolar daha güvenlik yardımı yapacağı konusunda bilgilendirdim. Bu yardımlar arasında, ağır silahlar, kıyı savunma silahlarının yanı sıra Ukrayna'nın Donbas'taki savunma operasyonları için gerekli gelişmiş füze sistemleri için cephanelikler yer alacak." ifadesini kullandı.



Ukrayna Savunma Bakanlığı, önceki günkü açıklamasında, Batılı ülkelerin şu ana kadar vaadettikleri silah yardımının sadece yüzde 10'unun ellerine ulaştığını belirtmişti.