Scholz: Münih saldırganı sınır dışı edilmeli













DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Münih'te bir kişinin, kalabalığın içine otomobil sürerek onlarca kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiği saldırıya dair açıklamalarda bulundu.Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin kararlı bir biçimde cezalandırılması ve ardından sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan Scholz, yargının söz konusu şüpheliye karşı tüm imkanlarıyla en sert şekilde davranması gerektiğini belirterek bu gibi suçlara müsamaha gösterilemeyeceğini vurguladı."Her kim Almanya'da suç işlerse o kişi yalnızca en sert biçimde ceza alıp cezaevine gönderilmekle kalmayıp, Almanya'da yaşamaya da devam edemeyeceğini hesaba katmalı" diyen Olaf Scholz, bunun geri dönüş açısından riskli menşe ülkelerin vatandaşları için de geçerli olduğunu ifade etti. Federal Hükümet'in ağır suç işlemiş suçlular için Afganistan'a sınır dışı uçuşları organize edeceğini belirten Scholz, "mahkemenin bu yönde karar alması halinde Münih failinin de benzer bir kaderi paylaşacağını" dile getirdi.Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de, Münih'teki saldırının ardından yaptığı açıklamada, hukuk devletinin azami sertlikte davranacağını ifade etti. Bakan, "Şiddet suçlularının sınır dışı edilmesi ve daha fazla sınır dışı uygulaması için yasaları büyük ölçüde sertleştirdik, şimdi bu yasaların son derece tutarlı bir şekilde uygulanması gerekiyor" diye konuştu. Almanya'nın Avrupa'da Taliban yönetimine rağmen Afganistan'a sınır dışıları gerçekleştiren tek ülke olduğunu belirten Bakan, bu uygulamaya devam edileceğini aktardı.Münih'te, yerel saatle 10:30 sularında bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 28 kişi yaralanmıştı. Yaralananlar arasında çocukların ve durumu kritik olanların da bulunduğu belirtiliyor. Stiglmaier Meydanı'nda, Birleşik Metal Sendikası'nın (ver.di) eylemi esnasında gerçekleşen olayın ardından sürücü gözaltına alımış, söz konusu zanlının 24 yaşında, Afganistan menşeli bir sığınmacı olduğu belirtilmişti.