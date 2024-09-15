Scholz, müttefiklerinden farklı bir tutum sergilemeye devam ediyor

Alman lider, Ukrayna’nın Alman silahlarıyla Rusya topraklarına saldırısına izin vermeyi reddettiğini ve bu duruşunu koordine etmeyeceğini ifade etti.





Bu tür saldırların sorun yaratacağını düşündüğünü ifade eden Olaf Scholz, bu konuda müttefiklerinden farklı bir tutum sergilemeye devam edeceğini vurguladı.Scholz’un bu tutumu, Ukrayna’nın Batı’dan uzun menzilli silah taleplerine ve olası kullanım alanlarına dair Batı ittifakı içinde oluşan farklılıkları da gösteriyor.Almanya, Ukrayna’ya önemli miktarda askeri yardım sağlamasına rağmen, Scholz, bu yardımların Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırılarda kullanılmasına karşı çıkıyor.Scholz, “Diğer ülkeler farklı bir karar verse bile pozisyonuma sadık kalacağım” diyerek Almanya’nın bu konuda bağımsız bir politika izleyeceğini belirtti.Bu açıklama, Alman silahlarının Ukrayna’nın savaş stratejisinde nasıl kullanılacağına dair net bir sınır çiziyor.Geçmişte Almanya, Ukrayna’nın Kharkiv bölgesi sınırındaki Rus topraklarına saldırmasına izin vermişti. Ancak Scholz’un bu kez, Alman uzun menzilli Taurus füzelerinin Ukrayna’ya olası transferi konusunda daha temkinli bir tavır sergilediği görülüyor. Ukrayna’nın bu silahlarla Rusya topraklarına saldırı planları, Almanya’nın müttefikleri ile bazı stratejik ayrışmalara yol açabilir.