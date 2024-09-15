Samanyolu Haber /Dünya / Scholz, müttefiklerinden farklı bir tutum sergilemeye devam ediyor /15 Eylül 2024 12:14

Scholz, müttefiklerinden farklı bir tutum sergilemeye devam ediyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın Alman silahlarıyla Rusya’nın derinliklerine saldırmasına izin vermeyeceğini belirtti.

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SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Bu tür saldırların sorun yaratacağını düşündüğünü ifade eden Olaf Scholz, bu konuda müttefiklerinden farklı bir tutum sergilemeye devam edeceğini vurguladı.

Scholz’un bu tutumu, Ukrayna’nın Batı’dan uzun menzilli silah taleplerine ve olası kullanım alanlarına dair Batı ittifakı içinde oluşan farklılıkları da gösteriyor.

Almanya, Ukrayna’ya önemli miktarda askeri yardım sağlamasına rağmen, Scholz, bu yardımların Rusya’nın derinliklerine yönelik saldırılarda kullanılmasına karşı çıkıyor.

Alman lider, Ukrayna’nın Alman silahlarıyla Rusya topraklarına saldırısına izin vermeyi reddettiğini ve bu duruşunu koordine etmeyeceğini ifade etti.

Scholz, “Diğer ülkeler farklı bir karar verse bile pozisyonuma sadık kalacağım” diyerek Almanya’nın bu konuda bağımsız bir politika izleyeceğini belirtti.

Bu açıklama, Alman silahlarının Ukrayna’nın savaş stratejisinde nasıl kullanılacağına dair net bir sınır çiziyor.

Geçmişte Almanya, Ukrayna’nın Kharkiv bölgesi sınırındaki Rus topraklarına saldırmasına izin vermişti. Ancak Scholz’un bu kez, Alman uzun menzilli Taurus füzelerinin Ukrayna’ya olası transferi konusunda daha temkinli bir tavır sergilediği görülüyor. Ukrayna’nın bu silahlarla Rusya topraklarına saldırı planları, Almanya’nın müttefikleri ile bazı stratejik ayrışmalara yol açabilir.
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