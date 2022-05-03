Scholz son noktayı koydu: Kiev'e gitmeyeceğim

VOA'dan Cem Dalaman'ıngöre, Hükümetinin Ukrayna politikaları konusunda açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Steinmeier’in ziyaretinin engellenmesinin kendisinin Kiev’e gitmesine engel oluşturduğunu söyledi."Steinmeier’in yapmak istediği ziyaretin reddedilmesi kayda değer bir olaydır" diyen Scholz, "Almanya gibi Ukrayna’ya bu denli askeri ve mali yardım yapan gelecekte gerekli olacak güvenlik garantileriyle ilgili ihtiyaç duyulacak bir ülkeye, 'Cumhurbaşkanın gelemez denmesi kabul edilemez" ifadesini kullandı.Almanya Başbakanı, "Demokratlar arasında bu üslup olmamalı. Bu tavır aramıza girdi" dedi. Scholz, Almanya’nın Ukrayna’ya silah gönderme ve destek konusunda yavaş davrandığı yönündeki eleştirileri reddederek, Almanya’nın sağladığı yardım sayesinde Ukrayna ordusunun Rus saldırılarına karşı uzun süre dayandığını öne sürdü.Ukrayna’ya desteğin süreceğini ifade eden Almanya Başbakanı, hedefin Rusya’nın savaşı sona erdirmesi ve işgal ettiği Ukrayna topraklarından çekilmesi olduğunu, "Rusya kazanmamalı ve Ukrayna kaybetmemeli" ifadesiyle vurguladı.Polonya’nın başkenti Varşova’yı 13 Nisan’da ziyaret eden Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Litvanya, Letonya ve Estonya cumhurbaşkanlarıyla Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ortak bir ziyaret düzenlenmesini önerdiğini açıklamış, sonra "Bu ziyaret için hazırdım. Ama Kiev’de istenmediğim haber verildi" diyerek, ziyaretini iptal etmişti.Zelenski’nin kararına, Steinmeier’in Federal Dışişleri Bakanlığı döneminde Rusya ve Putin ile olan yakın ilişkilerinin neden olduğu tahmin ediliyor. Steinmeier, Dışişleri Bakanlığı döneminde Rusya politikasının yanlış olduğunu, özellikle de Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesinde ısrar etmesinin hata olduğunu itiraf ederek özür dilemişti.Başbakan Olaf Scholz’un Kiev’e gitmeyeceğini açıklaması tepkilere neden oldu. Avrupa Parlamentosu’nda Hristiyan Demokratlar, muhafazakarlar ve milliyetçi muhafazakarların oluşturduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) Grup Başkanı Alman politikacı Manfred Weber, Scholz’u Steinmeier konusunu abartmakla suçladı. "Ukrayna ölüm kalım savaşı veriyor. Başbakan Scholz ise oraya giderek dayanışma göstermek yerine, Steinmeier olayını öne sürüyor" diyen Weber, "Ukraynalılar şimdi kalkıp özür mü dilesin? Unutulmaması gereken, Ukrayna geçmişte yapılan hatalı politikaların bedelini ödüyor" şeklindeki sözlerle dolaylı olarak Scholz’un partisi SPD’nin Rusya politikasını eleştirdi.Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk de sert sözlerle Scholz‘u hedef aldı ve imalı hakarette bulundu. Scholz’un Kiev’e gitmeme kararını, Almancada birisini küçük düşürmek için kullanılan "hakarete uğramış ciğer sosis" tanımlamasıyla yorumlayan Melnyk, Scholz’un tavrının devlet adamlığına yakışmadığını iddia etti.Melnyk, "Ukrayna’da Nazi işgalinden sonraki en yok edici savaş yaşanıyor. Orası çocuk yuvası değil" diye konuştu. Diplomatlık sınırlarını aşan açıklamalarıyla bilinen Ukrayna Büyükelçisi, daha önce Cumhurbaşkanı Steinmeier’i "Rusya’da örümcek ağı gibi ilişkiler kurdu. Adamları bugünkü hükümette kilit noktalarda” şeklinde suçlamıştı.Bu arada ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin lideri Friedrich Merz’in daha önce dün Kiev’e planladığı ziyaretini bu haftasonuna doğru gerçekleştireceği ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile biraraya geleceği açıklandı. Ziyaret konusundaki ilk açıklamadan sonra, Alman istihbarat birimlerinin CDU liderine Kiev ziyaretini ertelemesi konusunda "Bu tarz bir ziyaret için ön hazırlık gerekli. Riskli bir ziyaret, bu nedenle erteleyin" şeklinde uyarıda bulundukları öğrenilmişti.Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock da katıldığı bir televizyon programında, tarih vermeden Kiev’e ziyaret planladığını açıkladı. Baerbock’un açıklaması, Başbakan Scholz ile bu konuda aralarında ikilem bulunduğu yorumlarına neden oldu. Baerbock, Scholz’un "Ukrayna'ya Almanya’dan ağır silah verilmesi nükleer savaşa neden olabilir" açıklaması sonrasında, Ukrayna'nın desteklenmesinin Almanya’nın savaşa dahil olma anlamına gelmediğini söyleyerek, Kiev’e ağır silah sağlanmasını savunmuştu.